Эдгард Запашный назвал хамом Андрея Макаревича
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Эдгард Запашный назвал хамом Андрея Макаревича

Эдгард Запашный назвал хамом Андрея Макаревича
Дрессировщик Эдгард Запашный жестко прошелся по певцу. Звезда цирка всецело поддерживает действия российского правительства и спецоперацию на Украине. Он не понимает, как можно критиковать родную страну: в частности, его возмущают слова Андрея Макаревича. 68-летний лидер «Машины времени» уже не первый год выступает с резкой критикой российской власти и сограждан. Дошло до того, что, не желая иметь ничего общего с родной страной, Макаревич переехал в Израиль. Там молодая супруга Эйнат родила ему сына. И Андрей Вадимович сразу сказал, что собирается воспитывать ребенка за границей, не видя его будущего в России.
Эдгард Запашный - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Такая позиция возмутила Эдгарда Запашного. Его удивляет, что СМИ подхватывают и тиражируют негативные слова рок-музыканта. «Мы даем возможность дотянуться до микрофона предателям. Как я могу уважать такого человека, как Макаревич, который говорит, что у его сына никогда не будет российского гражданства? Это откровенное хамство. Помните строчки из его песни: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Так вот, это он прогнулся под меняющееся общество», — говорит Эдгард «Вечерней Москве». По мнению руководителя Большого Московского государственного цирка, если человек находится внутри страны, но его не устраивают какие-либо действия властей, он может аргументированно объяснить свою позицию и выстроить диалог. А вот те, кто находится за границей, по сути, ведут подрывную деятельность под шумок. «Если человек уехал за границу и оттуда поливает грязью Россию, как сделали Земфира, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич и многие другие, то я всегда буду критиковать таких людей. И мне не нравится, что их песни до сих пор звучат в нашей стране», — четко объяснил Запашный.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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