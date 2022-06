Коллекции Gears of War не существует, считает инсайдер Джез Корден

Вадим Карасев





Интересная история разворачивается вокруг коллекции обновленных игр серии Gears of War. В начале этого года известный инсайдер Shpeshal Nick сообщил, что у Microsoft находится в разработке сборник одной ключевой франшизы Xbox. Тогда назывались два варианта франшиз — Fable или Gears of War. Позже Shpeshal Nick заявил, что эта коллекция является обновленными играми серии Gears of War, и она должна выйти уже в этом году, а анонсируют ее на Xbox & Bethesda Showcase.

Другой известный игровой инсайдер Джез Корден сейчас противоречит словам Ника. Он заявил в Twitter, отвечая на вопросы читателей, что «не уверен в существовании коллекции Gears». Далее Джез еще дополнил свой ответ сообщением, что такая коллекция может появиться «когда-нибудь, но не сейчас».

Анонсирует Microsoft коллекцию игр Gears of War в рамках Xbox & Bethesda Showcase — узнаем уже завтра, 12 июня в 20:00 по московскому времени начнется презентация.