Коллекции Gears of War не существует, считает инсайдер Джез Корден
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Коллекции Gears of War не существует, считает инсайдер Джез Корден

Коллекции Gears of War не существует, считает инсайдер Джез Корден


Интересная история разворачивается вокруг коллекции обновленных игр серии Gears of War. В начале этого года известный инсайдер Shpeshal Nick сообщил, что у Microsoft находится в разработке сборник одной ключевой франшизы Xbox. Тогда назывались два варианта франшиз — Fable или Gears of War. Позже Shpeshal Nick заявил, что эта коллекция является обновленными играми серии Gears of War, и она должна выйти уже в этом году, а анонсируют ее на Xbox & Bethesda Showcase.

Другой известный игровой инсайдер Джез Корден сейчас противоречит словам Ника. Он заявил в Twitter, отвечая на вопросы читателей, что «не уверен в существовании коллекции Gears». Далее Джез еще дополнил свой ответ сообщением, что такая коллекция может появиться «когда-нибудь, но не сейчас».

Анонсирует Microsoft коллекцию игр Gears of War в рамках Xbox & Bethesda Showcase — узнаем уже завтра, 12 июня в 20:00 по московскому времени начнется презентация.

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По материалам: newxboxone

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