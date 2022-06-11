Компания ИЦРМ: услуги и преимущества

Вадим Карасев

Компания ИЦРМ представляет собой универсальный центр, который обладает необходимой аккредитацией и проводит множество испытаний. После этого обеспечиваются официальные утверждения типа СИ. Работает цент уже на протяжении 10 лет в данной области.

Услуги компании

ИЦРМ выполняет разные работы:

проводит испытания, чтобы утвердить тип средств измерений;

осуществляет аттестацию оборудования, которое испытывают;

продлевает свидетельства, содержащие информацию о типе средств измерений;

выполняет специальную экспертизу документов;

вносит необходимые изменения в ранее сделанные описания типа средств измерений;

сертифицирует продукцию (сведения вносятся в отдельную систему добровольной сертификации);

исследует разные метрологические характеристики;

обеспечивает опасные объекты по производству;

проводит испытания, позволяющие изучить уровень защиты от влаги и пыли;

обеспечивает ПО;

разрабатывает техническую документацию.

Преимущества компании

ИЦРМ – это один из лучших отечественных центров в области метрологии. Сотрудничество с данной компанией обеспечивает клиентам множество плюсов:

возможность проконсультироваться со специалистом, обсудить дополнительные вопросы. Это очень важно для тех, кто обращается впервые;

большой опыт в данной сфере. За 10 лет работы компания смогла подняться на высокий уровень и гарантировать высокое качество своих работ;

комплексные работы. Нет необходимости обращаться в дополнительные организации. Все необходимые работы проведут сотрудники ИЦРМ;

выдаются необходимые документы. Все они основаны на результатах исследований средств измерений, оборудования;

данные, которые получены в результате исследований, сразу же вносятся в специализированный реестр;

есть возможность выезда мастера на объект. Он изучает обстановку и проводит нужные манипуляции;

быстрое выполнение процедур по метрологии. Совсем неважно, какие испытания проводятся, какие методики поверки применяются, все манипуляции будут сделаны быстро и качественно;

официальное оформление сотрудничества. Между клиентом и компанией обязательно подписывается договор. Он имеет юридическую силу и предотвратит возможные разногласия, недопонимания.

Обо всех нюансах (стоимости, сроках проведения исследований и др.) стоит заранее поговорить с менеджером. Если клиент решил заказать поверку, тогда ему остается лишь подать заявку. Это можно сделать на сайте компании ИЦРМ либо можно лично посетить офис. В заявке необходимо описать возникшую проблему.



