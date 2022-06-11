Кортнев уверен, что Аллу Пугачеву смешают с грязью
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Кортнев уверен, что Аллу Пугачеву смешают с грязью

Кортнев уверен, что Аллу Пугачеву смешают с грязью
Алексей Кортнев высказал свое мнение о певице Алле Пугачевой. Артист высказался об уехавшей в Израиль Алле Пугачевой. Лидер группы «Несчастный случай» не сомневается, что Примадонна вернется на Родину, правда, сделает это с трудом, так как ей начнут вставлять палки в колеса. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации YouTube-шоу The Insider, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Три месяца Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми находится в Тель-Авиве. Если же юморист решил надолго обосноваться в Израиле, то Примадонна планирует к осени прибыть в родную страну. По мнению Алексея Кортнева, в России певицу могут ожидать большие трудности.
Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Она всегда была достаточно независимым человеком, поэтому демонстративно уехала, хоть ничего и не говорила. Идеологам хочется очернить такого человека — все-таки Алла Борисовна для многих является любимой певицей, с ней связаны советские воспоминания, потому ее будут мешать с грязью. Компромат можно найти на любого публичного человека, тем более на такого скандально знаменитого, как Алла Борисовна», — считает 55-летний лидер группы «Несчастный случай». Как ранее отмечала Пугачева, она уехала за границу подправить здоровье. А вот Галкин вовсю сконцентрирован на концертах, которые дает европейской публике. «Можно уже не уезжать! — хвастался на днях Максим полным залом зрителей. — Я всем очень благодарен, спасибо вам за верность, счастья, здоровья. Я к вам еще приеду...» Что касается российских слушателей, то они разочарованы в шоумене. Люди, которые любили и восхищались Галкиным, уже не ждут его возращения на Родину.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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