Ксения Собчак высказалась о скандальной свадьбе Бритни Спирc

Ведущая и журналистка Ксения Собчак врагу не пожелает такого бывшего мужа. Бритни Спирc вышла замуж за тренера Сэма Асгари, с которым встречается уже около пяти лет. Бракосочетание едва не сорвал бывший супруг певицы — Джейсон Александр. Мужчина заявился на свадьбу с камерой и стал кричать. Инцидент прокомментировала Ксения Собчак, и сделала она это, как обычно, в ехидной манере. «Не дай Бог такого бывшего, который врывается на твою свадьбу с прямым включением и орет, что сорвет ее. У Бритни, конечно, пятница удалась! Бывший несильно интересен при этом, 157 человек смотрели его эфир — а зря, такое пропустили», — высказалась 40-летняя ведущая.Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Несмотря на попытку Джейсона Александра сорвать торжество, все прошло неплохо. Сегодня утром Бритни и Сэм официально стали мужем и женой. К слову, вечеринка в Лос-Анджелесе, на которой собрались друзья и звездные гости, продолжается до сих пор. Спирс и Асгари вместе с 2016 года. Несколько недель назад пара объявила о пополнении, но у Бритни случился выкидыш. «Мы потеряли нашего ребенка на ранних сроках. Это тяжелейшее время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать с объявлением о беременности, но мы были слишком взволнованы. Наша любовь друг к другу — это наша сила. Мы будем продолжать пытаться сделать нашу прекрасную семью еще больше. Благодарны вам всем за поддержку. Мы убедительно просим о конфиденциальности в этот трудный момент», — писали Бритни и Сэм в совместном посте. Брак артистки с Джейсоном Александром продлился всего 55 часов, а союз с Кевином Федерлайном, от которого Спирс родила двоих сыновей, просуществовал два года.