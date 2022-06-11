Льготную регистрацию недвижимости для крымчан хотят продлить
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Льготную регистрацию недвижимости для крымчан хотят продлить

Льготную регистрацию недвижимости для крымчан хотят продлить

00:39  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 126197-8



В Налоговом кодексе предложили продлить действие льготного периода для регистрации недвижимости в Крыму до 1 января 2025 года. Такой законопроект группы депутатов планируется рассмотреть в первом чтении в весеннюю сессию Госдумы.

Речь идет об освобождении от уплаты госпошлины за государственную регистрацию ранее возникших прав на недвижимое имущество для граждан и юрлиц.

Переходный период изначально действовал с марта 2014 года до 1 января 2017 года, затем был продлен до 1 января 2023 года.

Но, несмотря на это, процедуры оформления (переоформления) прав граждан и юридических лиц на земельные участки в двух новых субъектах РФ — Крыму и Севастополе — до сих пор реализованы не в полной мере, отмечается в пояснении к документу. Дело в том, что переход от украинской сферы законодательства в российское правовое поле занимает значительное время для граждан.


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«Завершению мероприятий препятствует и отсутствие необходимой технической документации, которая требуется, в частности, для проведения кадастровых работ, судебные процессы, кадастровые ошибки и так далее», — отмечают авторы инициативы.

Продление срока действия льготы по уплате государственной пошлины будет стимулировать правообладателей завершить процесс оформления прав, полагают парламентарии.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#недвижимость #Крым


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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