Лунный день сегодня 11 июня 2022 года

Вадим Карасев

Начинаются долгожданные выходные, которые принесут нам изменения в настроении Луны и некоторых небесных тел на небосводе. Астрологи подскажут, в каких делах мы преуспеем сегодня, а какие задачи можно оставить на потом, чтобы не прогадать.

Эта суббота станет для многих людей весьма сложным днем, в который многие дела могут сорваться, а результаты работы будут неудовлетворительными. Риски сейчас довольно велики, особенно у людей с хронической тревожностью. Если вы постоянно переживаете по поводу и без повода, воспользуйтесь практиками заземления. Это хороший день для отдыха, но не для работы.

Фаза Луны: начинается 12 лунный день. Растущая Луна переходит в Знак Скорпиона. Это крайне неудачное сочетание, которое может выбить нас из колеи, но не это самое плохое. Сегодня Венера и Уран будут находиться в соединении, а это очень опасный аспект, так что день можно назвать самым неблагоприятным днем первой половины месяца.

Магнитные бури 11 июня: магнитосфера Земли спокойна, Солнце не пугает метеорологов яркими вспышками.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

духовные занятия;подведение итогов;отдых;умеренность во всем.обсуждение планов с посторонними;невнимательность за рулем;поиски недостатков в себе.

Луна в Скорпионе может вызвать появление неприятностей дома. Если они настигнут вас, попробуйте тут же заняться их разрешением. Снять нервное возбуждение, накопленное за неделю или даже за это утро помогут интересные занятия, прогулки на свежем воздухе, общение с близкими. Астрологи советуют уделить внимание созданию приятного микроклимата в семье, обсудив с домочадцами проблемы, если таковые имеются. Сегодня стремление стать ближе родные примут благосклонно, но лучше не навязываться, иначе вместо взаимопонимания получится добиться лишь большего недоверия.

Одежда и талисманы удачи на эту субботу

Формула успех на сегодня — практичная одежда. При желании можно разбавить скучные цвета яркими необычными украшениями. Это легкий и очень актуальный способ освежить свой образ. Лучшие цвета на сегодня, согласно мнению астрологов и экспертов сайта dailyhoro.ru: изумрудный, черный, темно-синий, винный.

Из камней-талисманов астрологи советуют отдавать предпочтение тем, которые гармонизируют сознание. К таковым можно отнести аметист, аквамарин, лунный камень, белый кварц, малахит. Из украшение полезными станут изделия их мельхиора дерева, керамики.

Любовь и отношения 11 июня

День располагает к общению, но лучше не навязываться. Если человек проявит интерес к вашей личности, это будет знаком того, что можно попробовать построить диалог. В противном случае лучше даже не пытаться. Это хороший день для ненавязчивых дружеских встреч, знакомств в социальных сетях.





Внимание противоположного пола привлечь поможет только доброта и оптимизм. У многих людей в этот день могут появляться тайные поклонники, поэтому будьте готовы анонимным подаркам. Влюбленным и семейным людям стоит быть предельно осторожными в словах и поступках. Будьте осмотрительными, ведь сегодня есть риск пострадать от чужой лжи.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня астрологи рекомендуют отвести время на медитацию, размышления о будущем, избавление от страхов, предрассудков и дурных привычек. Духовные занятия помогут извлечь из этого дня максимальную пользу. Из-за влияния растущей Луны в Скорпионе ухудшается настроение, пропадают творческие способности.

Лучше сосредоточиться стоит на решении тех дел и вопросов, которые не требуют нестандартного подхода и креатива. Старайтесь обходить стороной риски. Очень опасным будет экстремальный спорт, слишком большие физические нагрузки. Это травмоопасный день, поэтому важно беречь себя.

Работа и финансы в 12 лунный день

Луна и негативный аспект Венеры с Ураном пробудят во многих из нас лень и апатию. Выйти из данного состояния будет крайне непросто. Текущее положение ночных светил также указывает на то, что у многих из нас 11 июня может появиться целая армия врагов. Астрологи не советуют рассказывать кому-то о своих финансовых и рабочих планах.

Разговоры с руководством по поводу повышения зарплаты ни к чему хорошему не приведут — просьба, вероятнее всего, будет отклонена. Луна усилит склонность к лишним и необдуманным тратам. Желательно найти золотую середину: не экономить на себе, но и не сорить деньгами лишний раз.