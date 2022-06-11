Максим Галкин прошелся по Николаю Баскову
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Максим Галкин прошелся по Николаю Баскову

Максим Галкин прошелся по Николаю Баскову
Артист Максим Галкин высказался о певце. Шоумен несколько лет назад выступал в Белоруссии на «Славянском базаре». Во время того концерта он подшучивал над своим другом музыкантом Николаем Басковым, с которым сегодня оказался по разные стороны баррикад. «Я помню выступление Николая Баскова. Коля, когда выступал на «Славянском базаре», главной своей целью ставил дойти до Батьки. Он рассчитывал так песню, чтобы дойти до Лукашенко. А однажды он выбрал песню Мартынова «Яблони в цвету», сказал Максим Галкин.
Николай Басков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» После этого Галкин запел: «Яблони в цвету. Весны творение. Яблони в цвету…». Видите, можно не звать Колю. Я за всех. Так вот — там такое место и он как раз пошел, собирал цветы с людей. Люди отдавать не хотели, но он собирал. И ведь, зараза, так рассчитал, что подошел к президенту ровно на словах: «Было и прошло твердит мне время, но ему назло тебе я верю», — заявил Максим Галкин и обратил свой взор на присутствующего в зале Александра Лукашенко. Напомним, что Максим Галкин выступает в эти дни с гастролями в Израиле. Всего у него состоится 16 концертов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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