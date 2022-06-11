Microsoft объявила продолжительность Xbox & Bethesda Showcase
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Microsoft объявила продолжительность Xbox & Bethesda Showcase

Microsoft объявила продолжительность Xbox & Bethesda Showcase


Уже завтра, 12 июня, в 20:00 по московскому времени начнется игровое шоу Xbox & Bethesda Showcase. Подразделение Xbox ранее обещало поделиться информацией о продолжительности игрового мероприятия. Изначально предполагалось, что шоу будет длиться 90 минут, но как, выяснилось, оно получится чуть дольше.

Глава маркетинга Xbox Аарон Гринберг сообщил в Twitter, что игровое шоу Xbox & Bethesda Showcase будет длиться 95 минут. За это время Microsoft планирует представить все ожидаемые анонсы и поделиться информацией о будущем Xbox.


Напомним, что 90-100 минут — это средняя продолжительность летних игровых шоу Xbox в последние годы.

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По материалам: newxboxone

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