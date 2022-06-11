Настасья Самбурская рассказала о своем тайном желании
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Настасья Самбурская рассказала о своем тайном желании

Настасья Самбурская рассказала о своем тайном желании
35-летняя Настасья Самбурская поделилась пикантным фото. Артистка снялась в коротких шортах. Актриса призналась, что хочет сыграть властного персонажа. Исполнительница роли в комедии «Каникулы президента» усердно следит за собой. Настасья много лет регулярно занимается спортом. В основном артистка тренируется у себя дома, используя соответствующий инвентарь. Самбурская не жалеет себя. Если звезде предстоит командировка, то она занимается впрок. Сегодня телеведущая показала результат таких усилий. Она предстала в ярком оранжевом топе без бра на тонких бретельках. На исполнительнице песен в жанре шансон были короткие черные шорты. Настасья отказалась от украшений и аксессуаров, а лицо оставила абсолютно естественным. Она приняла эффектную позу, показала рельефный живот и подтянутые бедра. Актриса призналась, что хочет сыграть сильную героиню. «А вообще я просто мечтаю сыграть ментиху или наемницу», — сказала Самбурская. Елена Перминова сделала комплимент теледиве. «Идеальная фигурка», — написала модель. Поклонники оставили слов поддержки для Настасьи. Они сравнили певицу с одной из героинь Анджелины Джоли.
Настасья Самбурская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мы тоже мечтаем посмотреть на вас в таких ролях», «Какая ты умница», «Мощь!», «Лара Крофт», «Я хочу такое же тело», «Ментиха вообще огонь получится», «Вот это плечи раскачала! Поехали со мной на рыбалку, а то мотор барахлит», «Лара Крофт, расхитительница спортзалов», «Красотка! Не слушай никого! Зависть никто не отменял», «У Люка Бессона в фильме "Анна" вместо Йовович ты бы смотрелась весьма неплохо», «Настя, всё впереди», «Ее звали Никита», «Как насчет Черной Мамбы из "Убить Билла?»», «Ну точно наемница», — высказались фолловеры. До того, как втянуться в спорт, Настя перепробовала несколько диет. Принцип питания по группе крови ей оказался близок, она редко ест красное мясо. Настасья следит за рационом, высчитывая белки, жиры и углеводы. «Я больше не хотела подходить к зеркалу и видеть складки, ложиться на бок и чувствовать, что у меня что-то там свисает, приходить на пляж и прятаться. Начала с йоги, но потом поняла, что на ней можно здорово халявить. И пошла в спортзал. Втянулась быстро — когда увидела первые результаты. Это такой кайф — подходить к зеркалу, отводить плечо и видеть свою красивую спину», — сказала Самбурская в интервью для Woman.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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