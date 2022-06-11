Николай Цискаридзе признался, как на самом деле попал на ТВ

Звезда балета Николай Цискаридзе рассказал о своем участии в телевизионном шоу. Танцор недавно стал новым ведущим шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Поначалу у него было легкое волнение по поводу того, как его примут зрители, но он быстро вжился в новую роль. В конце концов он бывший солист Большого театра, поэтому привык к таким «премьерам». Цискаридзе уверен, что его взяли на телевидение из-за большого таланта. Он напомнил, что у многих ведущих нет никаких других заслуг, кроме съемок в эфире, а у него есть профессия, которой он продолжает посвящать всю свою жизнь, работая ректором Академии балета. «Меня на телевидение пригласили как выдающегося персонажа из этой профессии, а не как мальчика, которого привели раскручивать 20-летнего. Понимаете, это разные вещи. У меня к телевидению другое отношение», — говорит Николай.Николай Цискаридзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Он проводит аналогию с обедом, который у большинства телезвезд, по его мнению, является неполноценным. «Понимаете, для меня любое участие в шоу — это удовольствие, это как бы… Это гарнир. Потому что у меня есть основное блюдо — это моя профессия. У них у всех — нет», — цитирует Цискаридзе «Пятый канал». Напомним, что на роль ведущего шоу «Сегодня вечером» рассматривалось несколько кандидатур. Еще одним ярким претендентом на эту должность был Александр Олешко, но руководство канала сделало выбор в пользу харизматичного Цискаридзе.