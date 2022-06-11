Николай Цискаридзе в шоке, что его сравнивают с Галкиным
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Николай Цискаридзе в шоке, что его сравнивают с Галкиным

Николай Цискаридзе в шоке, что его сравнивают с Галкиным
Звезда балета Николай Цискаридзе рассказала о смене профессии. Артисту вдвойне непросто сейчас осваивать профессию телеведущего в рамках шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Речь идет не столько о смене деятельности (от артиста балета до журналистики), сколько об ответственности работы после звезды такого масштаба, как Максим Галкин. Не секрет, что людям подчас сложно отвыкать от своих любимцев, поэтому далеко не все восприняли появление Николая Цискаридзе в кресле ведущего проекта с восторгом.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я не читаю на заборах. Если бы я хоть раз повернул голову в сторону тявкающих, то сильно бы отвлекался. А у меня очень много дел и есть чем заниматься», — дерзко ответил Николай Цискаридзе на вопрос корреспондента МК.ru о критике после Галкина. Он также заметил, что располагает данными официальной статистики, и цифры говорят о позитивном. «Положительных откликов в тысячи раз больше, чем недовольных маргиналом. Особенно тех, кто видит себя на этом месте», — сказал Николай.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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