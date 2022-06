Новости Game Pass за 4-11 июня: что добавили, много анонсов и событий

Вадим Карасев





Минувшая неделя, с 4 по 11 июня, стала довольно интересной для подписки Game Pass. В нее добавили сразу несколько ожидаемых игр, плюс анонсировали приятные будущие сюрпризы для подписки, есть и несколько новостей о планах по развитию подписки. Кратко обо всем в нашем еженедельном материале.

Что нового добавили в Game Pass

За эту неделю в подписку Game Pass добавили 4 игры, которые и обещали ранее, обошлось без сюрпризов:

Assassin’s Creed Origins (Cloud, Xbox, PC)Chorus (Xbox, PC, xCloud) ID@XboxDisc Room (Xbox, PC, xCloud) ID@XboxSpacelines from the Far Out (Xbox, PC) ID@Xbox

Отметим, что уже завтра, 12 июня, пройдет конференция Xbox & Bethesda Showcase, где можно ожидать пополнение подписки Game Pass.

Анонсы для Game Pass

Начались игровые летние шоу, и на них не обходится без анонса новых игр для подписки Game Pass. Объявили, что в подписку добавят следующие проекты:

Новые бонусы подписчикам Game Pass Ultimate

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — 16 июняMidnight Fight Express — 23 августаHumankind (Xbox) — 4 ноябряRoutine

Подписчикам Game Pass Ultimate через перки стали доступны бонусы для трех игр:

Скоро удалят из Game Pass

Assassin’s Creed OriginsHalo InfiniteMarvel’s Avengers

Напоминаем, уже 15 июня подписка Game Pass лишится этих 5 игр:

