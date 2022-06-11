Ольга Бузова привлекла внимание правоохранительных органов
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Ольга Бузова привлекла внимание правоохранительных органов

Ольга Бузова привлекла внимание правоохранительных органов
Певицу и ведущую Ольгу Бузову проверит полиция. Полиция Татарстана проводит проверку в отношении певицы и телеведущей Ольги Бузовой за чужую чайлдфри-цитату. Жители Республики в одном из телеграм-каналов увидели слова Ольги Бузовой, которые, как позже выяснилось, она не произносила.
Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Учитывая всю безмерную неопределенность климатического кризиса, стоит ли дарить жизнь новым детям, не зная, какое будущее их ожидает?», — говорилось в цитате за подписью Ольги Бузовой. После этого жалобы поступил уполномоченному по правам ребенка по Республике Татарстан Ирине Волынец. Дальше заявление было передано в МВД Татарстана, сообщает телеграм-канал Mash. Напомним, что данная цитата на самом деле принадлежит профессору по этике Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Маре ван дер Лугт.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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