Павел Прилучный отдыхает с детьми и новой пассией в Турции

Актер Павел Прилучный познакомил сына и дочь с новой возлюбленной Зепюр Брутян. Павел Прилучный подтвердил, что познакомил детей от брака с Агатой Муцениеце со своей новой избранницей. В Сети появилось семейное фото актера с Зепюр Брутян, на которой его «женили» в СМИ. Анонимные источники утверждают, что Павел сыграл свадьбу с армянской актрисой еще в начале прошлого месяца. Сам актер не раскрывает подробностей отношений с Зепюр, но, судя по тому, что он позволил ей сблизиться с сыном и дочкой, его намерения вполне серьезны. Звезда сериала «Мажор» сейчас отдыхает в Турции, где и был сделан первый совместный снимок Брутян с Тимофеем и Мией. На фото возлюбленная Прилучного держит за руку его дочь. Похоже, что она понравилась детям Павла и они быстро подружились.Павел Прилучный с детьми и Зепюр Брутян Поскольку за этим кадром не последовало никакой реакции Агаты, можно предположить, что она в курсе, что в жизни Тимофея и Мии появилась так называемая «мачеха». Никаких комментариев на тему нового романа своего бывшего мужа она не дает. Кстати, Муцениеце изначально утверждала, что отправила детей на каникулы вместе с бабушкой. Она, может, тоже поехала на курорт, но, как видно, время внуки проводят не только с ней. Ранее на этой неделе стало известно, что Прилучный продал дом, где был когда-то счастлив с бывшей женой. В его жизни давно началась новая глава и он готов двигаться дальше. Что касается Муцениеце, то она пока не нашла, кем можно заменить экс-супруга. На днях она показала фото с особенным мужчиной, которому она призналась в любви. Им оказался приятель Агаты, с которым её связывает чисто дружеское общение.