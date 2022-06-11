Петербургские депутаты предлагают отменить налоги для физлиц — получателей грантов
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Петербургские депутаты предлагают отменить налоги для физлиц — получателей грантов

Петербургские депутаты предлагают отменить налоги для физлиц — получателей грантов

19:49  Автор: Александра Медведева



Освободить от налогов физлиц, которые получают гранты, субсидии и премии из региональных бюджетов предлагают депутаты петербургского Заксобрания. Члены бюджетно-финансового комитета парламента подготовили постановление о законодательной инициативе с соответствующими изменениями Налогового кодекса России.

Как говорится в пояснительной записке к документу, «гранты по своей сути являются либо целевым финансированием, либо премией по результатам открытого конкурса. Обложение налогом этих средств представляется нарушающим принцип эффективного использования бюджетных средств, поскольку допускает непроизводительный «кругооборот» бюджетных средств, имеющих строго целевое назначение».

Депутаты напоминают, что субсидии, которые получают юридические лица именно по этой причине не подлежат налогообложению. Сегодня также освобождаются от налогообложения международные, иностранные или российские премии за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры и другие.

В отношении региональных мер стимулирования и поощрения такие нормы не предусмотрены. Хотя соответствующая поддержка оказывается. Например, действует закон «О грантах Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности», по которому поощряются научные работники и педагоги. Также, например, в Петербурге и Ленобласти выплачиваются премии победителям региональных олимпиад среди учителей математики.

Парламентарии считают, что обязанность получателей поощрений платить налоги с этих средств нарушает принцип равенства налогообложения, что противоречит п.п.1-2 ст.3 Налогового кодекса России.


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#налоги #Петербург #льготы


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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