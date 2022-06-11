Подписан закон о создании зооприютов с участием инвесторов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подписан закон о создании зооприютов с участием инвесторов

Подписан закон о создании зооприютов с участием инвесторов

15:39  Автор: Юлия Катенёва


Источник: pravo.gov.ru



Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий строить приюты для животных на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, потребность регионов в приютах для животных обеспечена только на четверть. «Основная проблема нехватки приютов — недостаточное финансирование», — указывал политик. 

Внедряемый механизм поможет решить вопрос с безнадзорными животными и сократить расходы на строительство приютов, отмечают в пресс-службе «Единой России», депутаты которой стали авторами инициативы.

Ранее в регионах были примеры реализованных проектов при содействии крупных компаний, но узаконенного механизма ГЧП для приютов не существовало. Теперь регионы строить приюты не только за собственные средства, но и с привлечением частных денег.

Кроме того, этот механизм позволит муниципалитетам выделять в упрощенном порядке участки под строительство приютов и подводить необходимые коммуникации.


Читайте также:

• Бурматов: В России никогда не будет налогов на домашних животных • Госдума приняла закон о строительстве приютов для животных с участием инвесторов • Что нужно знать перед тем, как завести собаку

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#животные

Ещё материалы: Вячеслав Володин , Владимир Путин


32
Главу МИД Италии обеспокоили слова Медведева о врагах России 07.06.2022
Председателем ЛДПР стал Леонид Слуцкий 27.05.2022
Товарные знаки привяжут к географии 17.05.2022
Как в Госдуме работают с обращениями граждан 22.04.2022
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Фейковые планы по Game Pass и Xbox & Bethesda Showcase появляются в сети
Фейковые планы по Game Pass и Xbox & Bethesda Showcase появляются
У Xbox и Bethesda будет «действительно хорошее шоу», говорит Том Хендерсон
У Xbox и Bethesda будет «действительно хорошее шоу», говорит Том
Компания ИЦРМ: услуги и преимущества
Компания ИЦРМ: услуги и преимущества
Татьяна Лазарева больше не хочет выступать
Татьяна Лазарева больше не хочет выступать
Шахназаров заявил, что Максим Галкин получал деньги в конвертах от чиновников
Шахназаров заявил, что Максим Галкин получал деньги в конвертах от
Инсайдер Том Хендерсон: новая Forza Motorsport не выйдет в этом году
Инсайдер Том Хендерсон: новая Forza Motorsport не выйдет в этом году
Эдгард Запашный назвал хамом Андрея Макаревича
Эдгард Запашный назвал хамом Андрея Макаревича
Ольга Бузова привлекла внимание правоохранительных органов
Ольга Бузова привлекла внимание правоохранительных органов
Лена Миро высказалась о не возврате Максима Галкина в Россию
Лена Миро высказалась о не возврате Максима Галкина в Россию
Вера Брежнева призналась, что ее больше не волнуют морщины и седина
Вера Брежнева призналась, что ее больше не волнуют морщины и седина
Напоминаем: Последние выходные для этих 5 игр из Game Pass
Напоминаем: Последние выходные для этих 5 игр из Game Pass
Показали новый геймплей A Plague Tale: Requiem в рамках дневников разработчиков
Показали новый геймплей A Plague Tale: Requiem в рамках дневников

Топ на сегодня

Для Dying Light стал временно доступен бесплатный набор Harran Tactical Unit
Для Dying Light стал временно доступен бесплатный набор Harran
Мария Голубкина не стесняется располневшей фигуры
Мария Голубкина не стесняется располневшей фигуры
Лариса Андерсен рассказала о грядущей субботе и роде
Лариса Андерсен рассказала о грядущей субботе и роде
Ольга Будина рассказала о своей популярности
Ольга Будина рассказала о своей популярности
Полина Гагарина рассказала о манипуляциях дочери
Полина Гагарина рассказала о манипуляциях дочери

Еще по теме

Инвесторов хотят привлекать для строительства зооприютов
В Петербурге предложили давать земли под приюты для животных без торгов
Проблема отсутствия в регионах приютов для бездомных животных требует решения, заявил Майоров
Без федеральных средств построить приюты для животных в России невозможно, считает Бурматов