Подписан закон о создании зооприютов с участием инвесторов

15:39 Автор: Юлия Катенёва

Источник: pravo.gov.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий строить приюты для животных на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, потребность регионов в приютах для животных обеспечена только на четверть. «Основная проблема нехватки приютов — недостаточное финансирование», — указывал политик.

Внедряемый механизм поможет решить вопрос с безнадзорными животными и сократить расходы на строительство приютов, отмечают в пресс-службе «Единой России», депутаты которой стали авторами инициативы.

Ранее в регионах были примеры реализованных проектов при содействии крупных компаний, но узаконенного механизма ГЧП для приютов не существовало. Теперь регионы строить приюты не только за собственные средства, но и с привлечением частных денег.

Кроме того, этот механизм позволит муниципалитетам выделять в упрощенном порядке участки под строительство приютов и подводить необходимые коммуникации.





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#животные

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