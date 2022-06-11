Показали новый геймплей A Plague Tale: Requiem в рамках дневников разработчиков
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Показали новый геймплей A Plague Tale: Requiem в рамках дневников разработчиков

Показали новый геймплей A Plague Tale: Requiem в рамках дневников разработчиков


A Plague Tale: Requiem — одна из ожидаемых игр этого года, которая пока не имеет даты релиза. Проект должен выйти на Xbox Series X | S, Playstation 5, Switch и PC. Сразу после релиза игра A Plague Tale: Requiem будет добавлена в подписку Game Pass.

Разработчики игры A Plague Tale: Requiem опубликовали в ходе презентации Tribeca Games Showcase новые дневники. В 8-минутном видео демонстрируется не только процесс создания A Plague Tale: Requiem, но и показываются геймплейные кадры проекта, в том числе не публиковавшиеся ранее.


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Ожидается, что дату релиза A Plague Tale: Requiem могут объявить на Xbox & Bethesda Showcase. Напомним, что анонс проекта состоялся именно на презентации Xbox.

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По материалам: newxboxone

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