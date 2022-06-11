Разработчики уверены, что Xbox намерен возродить франшизу Banjo-Kazooie

Вадим Карасев





Много лет уже ходят слухи, что Microsoft может в каком-то виде возродить франшизу Banjo-Kazooie. Вопросы об этом неоднократно задавали Филу Спенсеру, главе Microsoft Gaming, который отвечал, что «студия Rare сама принимает решение о возрождении той или иной франшизы». Буквально несколько дней назад появились очередные разговоры вокруг франшизы Banjo-Kazooie, а игроки заметили намек на возможное появление игры в рамках Xbox & Bethesda Showcase.

В среде разработчиков тоже говорят о возрождении Banjo-Kazooie, об этом сообщил ModernVintageGamer, блоггер и разработчик из NightDive Studios. По его словам, разработчики давно уже обсуждают что-то вокруг Banjo-Kazooie:

Banjo будет на этом шоу [Xbox & Bethesda Showcase], и по ней что-то объявят. Я разговаривал со многими людьми, и я не инсайдер, я разработчик, но иногда я что-то слышу, и я был на GDC в начале этого года, и некоторые люди говорили о Banjo. Я слышал, что о Banjo говорят уже несколько месяцев, от разных людей. Что-то происходит с Banjo, но что именно — я не могу вам сказать. Я не уверен, что это — новая игра или коллекция старых игр. Я очень твердо уверен, что на этом шоу будет анонс Banjo, потому что я постоянно слышу о Banjo.

Будет анонс чего-то по Banjo-Kazooie или нет — узнаем совсем скоро, шоу Xbox & Bethesda Showcase начнется 12 июня в 20:00 по московскому времени.