Разработчики уверены, что Xbox намерен возродить франшизу Banjo-Kazooie
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Разработчики уверены, что Xbox намерен возродить франшизу Banjo-Kazooie

Разработчики уверены, что Xbox намерен возродить франшизу Banjo-Kazooie


Много лет уже ходят слухи, что Microsoft может в каком-то виде возродить франшизу Banjo-Kazooie. Вопросы об этом неоднократно задавали Филу Спенсеру, главе Microsoft Gaming, который отвечал, что «студия Rare сама принимает решение о возрождении той или иной франшизы». Буквально несколько дней назад появились очередные разговоры вокруг франшизы Banjo-Kazooie, а игроки заметили намек на возможное появление игры в рамках Xbox & Bethesda Showcase.

В среде разработчиков тоже говорят о возрождении Banjo-Kazooie, об этом сообщил ModernVintageGamer, блоггер и разработчик из NightDive Studios. По его словам, разработчики давно уже обсуждают что-то вокруг Banjo-Kazooie:

Banjo будет на этом шоу [Xbox & Bethesda Showcase], и по ней что-то объявят. Я разговаривал со многими людьми, и я не инсайдер, я разработчик, но иногда я что-то слышу, и я был на GDC в начале этого года, и некоторые люди говорили о Banjo.

Я слышал, что о Banjo говорят уже несколько месяцев, от разных людей. Что-то происходит с Banjo, но что именно — я не могу вам сказать. Я не уверен, что это — новая игра или коллекция старых игр.

Я очень твердо уверен, что на этом шоу будет анонс Banjo, потому что я постоянно слышу о Banjo.

Будет анонс чего-то по Banjo-Kazooie или нет — узнаем совсем скоро, шоу Xbox & Bethesda Showcase начнется 12 июня в 20:00 по московскому времени.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Дочка Александра Малинина рассказала о своих успехах
Дочка Александра Малинина рассказала о своих успехах
Елизавета Туктамышева заявила, что готова побить рекорды
Елизавета Туктамышева заявила, что готова побить рекорды
Разработчики уверены, что Xbox намерен возродить франшизу Banjo-Kazooie
Разработчики уверены, что Xbox намерен возродить франшизу
20+ минут геймплея Street Fighter 6 появились в сети
20+ минут геймплея Street Fighter 6 появились в сети
У Лаймы Вайкуле подозревают новый вид рака
У Лаймы Вайкуле подозревают новый вид рака
Валерия запечатлелась на прогулке с подросшей внучкой
Валерия запечатлелась на прогулке с подросшей внучкой
Выбор Амаль Клуни и маркетплейсов: 9 чемоданов и дорожных сумок, чтобы отправиться в отпуск
Выбор Амаль Клуни и маркетплейсов: 9 чемоданов и дорожных сумок,
18 фотографий предметов, которые только притворяются чем-то съедобным, но пробовать их точно не стоит
18 фотографий предметов, которые только притворяются чем-то
Хоррор на выживание Signalis будет в Game Pass на релизе — 27 октября
Хоррор на выживание Signalis будет в Game Pass на релизе — 27 октября
15 самых смешных примеров ужасного вкуса, но отличного исполнения
15 самых смешных примеров ужасного вкуса, но отличного исполнения
26 уморительных обложек альбомов советских музыкантов
26 уморительных обложек альбомов советских музыкантов
Чулпан Хаматова рассказала о плевках в лицо
Чулпан Хаматова рассказала о плевках в лицо

Топ на сегодня

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Евгений Петросян с молодой женой посетили премьеру в театре Сатиры
Евгений Петросян с молодой женой посетили премьеру в театре Сатиры
Павел Прилучный отдыхает с детьми и новой пассией в Турции
Павел Прилучный отдыхает с детьми и новой пассией в Турции
ЧП: Супруга Аркадия Укупника едва не убила человека
ЧП: Супруга Аркадия Укупника едва не убила человека
Чулпан Хаматова рассказала о плевках в лицо
Чулпан Хаматова рассказала о плевках в лицо

Еще по теме

Игроки считают, что новая Banjo-Kazooie будет на Xbox & Bethesda Showcase
Everwild
Что стоит ждать на Xbox & Bethesda Showcase — инсайдер Colteastwood опубликовал прогнозы
Microsoft: продолжительность Xbox & Bethesda Game Showcase еще не определена