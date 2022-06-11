Шахназаров заявил, что Максим Галкин получал деньги в конвертах от чиновников
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Шахназаров заявил, что Максим Галкин получал деньги в конвертах от чиновников

Шахназаров заявил, что Максим Галкин получал деньги в конвертах от чиновников
Артист Максим Галкин разозлил своими высказываниями журналиста. Шоумен недоволен тем, что о нем пишут в прессе. Юморист говорит, что никогда не говорил ничего плохого о стране и ее жителях, а лишь высмеивал некоторых ее личностей. Видеообращение бывший телеведущий опубликовал в социальных сетях. Там он сообщил, что объектам его пародий становились политики и коррумпированные чиновники, а простых людей он всегда любил и ценил. Видео разошлось на цитаты, которые не понравились патриотично настроенным гражданам, например, публицисту Михаилу Шахназарову. Во врем эфира шоу «Полный абзац» он раскритиковал слова Галкина и задал ему несколько вопросов. «Максим, в вас очень много злости. Мне про вас рассказывали, как про очень доброго человека. А вы такой… Вот кто такие коррумпированные чиновники — вы их не любите, я тоже, сам с ними борюсь. А когда вы перед ними на корпоративе выступали или свадьбу вели, то деньги получали в конверте. Кто с них платил налоги? И платились ли они вообще», — сказал журналист.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ему также не понравилась фраза «я там пару миллионов кинул». Во-первых, многих задел пренебрежительное «там», а также сумма, которую озвучил юморист. «Послушайте, я не считаю чужие деньги, но вы на русском народе заработали гораздо больше. А чего ж вы не сказали, сколько не оставили и сколько не заплатили налогов? Вот вы не доплатили налоги, а кто-то стал жить хуже», — сказал Шахназаров. Он также напомнил, что летом у шоумена будет концерт в Юрмале в знаменитом зале «Дзинтари». Так вот в Европе все строго с отчетностью. «В Латвии вас приучат платить налоги», — говорит Михаил в эфире. Отметим, что Галкин сейчас живет в Израиле и на данный момент находится в туре. Летом у него также будут концерты в Европе, а осенью он отправится в Австралию. Вернется ли он в Россию вслед за Аллой Пугачевой, которая анонсировала возвращение 1 сентября, пока неизвестно.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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