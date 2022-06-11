Шэрон Стоун посетила гала-вечер благотворительной организации Шона Пенна
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Шэрон Стоун посетила гала-вечер благотворительной организации Шона Пенна

Шэрон Стоун посетила гала-вечер благотворительной организации Шона Пенна

Шэрон Стоун посетила гала-вечер фонда общественной помощи CORE, который состоялся в театре Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе вечером 10 июня. Благотворительная организация CORE была основана актером и режиссером Шоном Пенном после землетрясения на Гаити в 2010 году.

Среди гостей также появились дизайнер и стилист Рейчел Зоуи, звезда фильмов "Люди Икс" и "Звездный путь" Патрик Стюарт и другие.

64-летняя Шэрон Стоун появилась на красной дорожке в розовом атласном брючном костюме с белой футболкой. Образ звезды "Основного инстинкта" дополнили белые кеды и сумка Dolce&Gabbana.


Шэрон Стоун
Шон Пенн
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт с супругой Санни Озелл
Рейчел Зоуи

Ранее Шэрон Стоун оказалась в центре внимания благодаря необычному наряду на красной дорожке Каннского фестиваля. Актриса появилась в наряде с длинным шлейфом и объемным кринолином, которые отстегнула прямо перед объективами фотографов, оставшись в облегающем платье в пол.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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