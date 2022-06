Слух: Hollow Knight Silksong добавят в Game Pass в день релиза

Вадим Карасев





Hollow Knight: Silksong может стать одной из игр, которую покажут в рамках конференции Xbox & Bethesda Showcase. Игроки нашли намек это в Twitter-аккаунте инсайдера The Snitch, который в последние недели дал несколько точных прогнозов, в частности, назвав дату релиза ремейка The Last of Us Part 1 на Playstation 5.

The Snitch опубликовал в Twitter короткое сообщение «Day One» с зеленым кружком и изображением Hollow Knight: Silksong. Игроки считают, что это намек на появление в день релиза в Game Pass игры Hollow Knight: Silksong, о чем может быть объявлено на Xbox & Bethesda Showcase.





Стоит отметить, что на данный момент игра Hollow Knight: Silksong не анонсирована для Xbox. Проект впервые представили на E3 в 2019 году, заявив его релиз на PC и Switch. С того момента о сиквеле популярной метроидвании Hollow Knight не было практически никакой информации.