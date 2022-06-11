Своего героя для новой Saints Row можно создать бесплатно уже сейчас
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Своего героя для новой Saints Row можно создать бесплатно уже сейчас

Своего героя для новой Saints Row можно создать бесплатно уже сейчас


23 августа 2022 года состоится релиз перезапуска Saints Row. Разработчики решили дать возможность игрокам заранее создать своего героя, выпустив бесплатный редактор персонажа.

В Microsoft Store доступна бесплатно игра Saints Row Boss Factory. Она представляет собой редактор персонажа из будущей Saints Row. Игроки имеют возможность создать своего персонажа, а после перенести его в релизную версию Saints Row.

Saints Row Boss Factory

Начните с нуля и не ограничивайте себя ни в чем благодаря тысячам возможностей: подберите зубы, загар и татуировки, мускулы, форму губ, косм…
Перейти в Microsoft Store

Разработчики Saints Row отмечают, что редактор персонажа Saints Row Boss Factory крайне обширный. Есть возможность создать тысячи уникальных героев и одеть их в сотни разных вариантов костюмов. В редакторе полная творческая свобода, можно даже сделать одну половину лица не похожей на другую.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Хорошо принятый шутер Severed Steel про паркур доберется до Xbox
Хорошо принятый шутер Severed Steel про паркур доберется до Xbox
Своего героя для новой Saints Row можно создать бесплатно уже сейчас
Своего героя для новой Saints Row можно создать бесплатно уже сейчас
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Лунный день сегодня 11 июня 2022 года
Лунный день сегодня 11 июня 2022 года
Лариса Андерсен рассказала о грядущей субботе и роде
Лариса Андерсен рассказала о грядущей субботе и роде
Кристина Орбакайте поделилась подробностями свадьбы с Михаилом Земцовым
Кристина Орбакайте поделилась подробностями свадьбы с Михаилом
Полина Гагарина рассказала о манипуляциях дочери
Полина Гагарина рассказала о манипуляциях дочери
Юлия Барановская приехала на Донбасс с Григорием Лепсом
Юлия Барановская приехала на Донбасс с Григорием Лепсом
Для Dying Light стал временно доступен бесплатный набор Harran Tactical Unit
Для Dying Light стал временно доступен бесплатный набор Harran
Объявлено, что Wanted: Dead выйдет не только на новом поколении консолей
Объявлено, что Wanted: Dead выйдет не только на новом поколении
Дэвид Бекхэм рассказал, что их с женой раздражает друг в друге: "Я очень чистоплотный, а она нет"
Дэвид Бекхэм рассказал, что их с женой раздражает друг в друге:
Мария Голубкина не стесняется располневшей фигуры
Мария Голубкина не стесняется располневшей фигуры

Топ на сегодня

Николай Цискаридзе подвергся травле, выступив за Владимира Путина
Николай Цискаридзе подвергся травле, выступив за Владимира Путина
Ксения Собчак в шоке от нового логотипа «Макдоналдса»
Ксения Собчак в шоке от нового логотипа «Макдоналдса»
Павел Прилучный воссоединился с детьми в Турции
Павел Прилучный воссоединился с детьми в Турции
Николай Цискаридзе высказался о своей национальности
Николай Цискаридзе высказался о своей национальности
Анна Ковальчук поделилась фото, на котором ее трудно узнать
Анна Ковальчук поделилась фото, на котором ее трудно узнать

Еще по теме

Почти 20 минут геймплея перезагрузки Saints Row показали в видео
В новой Saints Row будет детальная кастомизация персонажей, автомобилей, оружия — новый трейлер
Официально: перезапуск Saints Row перенесли на полгода – до августа 2022 года
Новинка в Game Pass — игра Roboquest стала доступна по подписке на PC