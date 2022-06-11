Своего героя для новой Saints Row можно создать бесплатно уже сейчас

Вадим Карасев





23 августа 2022 года состоится релиз перезапуска Saints Row. Разработчики решили дать возможность игрокам заранее создать своего героя, выпустив бесплатный редактор персонажа.

В Microsoft Store доступна бесплатно игра Saints Row Boss Factory. Она представляет собой редактор персонажа из будущей Saints Row. Игроки имеют возможность создать своего персонажа, а после перенести его в релизную версию Saints Row.

Saints Row Boss Factory

Начните с нуля и не ограничивайте себя ни в чем благодаря тысячам возможностей: подберите зубы, загар и татуировки, мускулы, форму губ, косм…

Перейти в Microsoft Store

Разработчики Saints Row отмечают, что редактор персонажа Saints Row Boss Factory крайне обширный. Есть возможность создать тысячи уникальных героев и одеть их в сотни разных вариантов костюмов. В редакторе полная творческая свобода, можно даже сделать одну половину лица не похожей на другую.

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