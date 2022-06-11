Татьяна Лазарева больше не хочет выступать

Артистка Татьяна Лазарева высказалась о гастролях Галкина за границей. Максим Галкин активно строит карьеру за границей, поэтому все лето у него расписано буквально по минутам. Пока шоумен дает концерты по Израилю, к осени же он планирует переместиться в Австралию и Новую Зеландию. Татьяна Лазарева высказалась о порыве юмориста выступать за рубежом. Татьяна Лазарева, которая сама, к слову, уехала из России, не следит за творчеством Максима, но его стремление веселить публику и зарабатывать деньги поддерживает. Правда, 55-летняя актриса считает, что мужу Аллы Пугачевой нужно выступать исключительно одному. «Мы с Галкиным общаемся как граждане страны. Не понимаю, зачем ему объединяться с Шевчуком и Макаревичем — они прекрасно могут работать по отдельности!» — отметила артистка в очередном интервью на YouTube.Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Будет ли Татьяна наблюдать за концертами Галкина? Скорее всего, нет, так как она сейчас сосредоточена на благотворительной деятельности. «Юмор меня вообще сейчас не интересует. Я себя артистом давно не считаю, на сцене вряд ли что-то могу сделать», — добавила она. Если Максим с семьей обосновался в Израиле, то Татьяна с детьми расположилась в Испании. Некоторое время и Михаил Шац жил с Лазаревой, но недавно он уехал. «Миша полетел в Израиль искать какое-то приложение своей стендаперской деятельности, видимо. Ему же нужно развивать себя и дальше что-то делать, зарабатывать. Статус у нас прежний — мы женаты, мы не развелись. Я не знаю, все так этого ждут. Наверное, когда-нибудь мы разведемся. Получилось так, что каждый теперь живет своей отдельной жизнью. У нас же был общий телевизионный проект, он очень крепко держал нас. Потом его не стало и каждый стал что-то делать свое», — делилась подробностями артистка.