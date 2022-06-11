У Лаймы Вайкуле подозревают новый вид рака
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

У Лаймы Вайкуле подозревают новый вид рака

У Лаймы Вайкуле подозревают новый вид рака
Певица Лайма Вайкуле несколько лет назад уже сумела победить онкологию. Самые противоречивые слухи ходят сейчас по поводу здоровья 68-летней Лаймы Вайкуле. Молва упорно твердит, что латвийская певица сейчас находится в США, где лечится после случившегося рецидива рака. И якобы всё сейчас у неё слишком плохо. При этом представители артистки доказывают, что это вранье, но не дают более подробной информации. Что же на самом деле могло произойти со звездой?
Лайма Вайкуле - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Главврач клиники, в которой проходила лечение ныне покойная Юлия Началова, Василий Шуров высказал свою точку зрения. По его мнению, рецидива быть не могло. Лайма действительно сумела победить онкологию, которую обнаружили у нее еще в 90-х годах. Это настоящее чудо. То же, что происходит с знаменитостью сейчас, скорее всего, не имеет отношения к прошлому заболеванию. «Большая вероятность, что у артистки появился новый вид рака»,  – предположил доктор в разговоре с «МК». Сама певица вообще не выходит на связь и ничего не комментирует. Так что ее поклонникам только и остается строить предположения и надеяться, что самые страшные прогнозы не сбудутся. А в августе в Юрмалу собирается перебираться из Израиля подружка Лаймы Алла Пугачева. Раньше артистки приятно проводили время вместе, гуляя по окрестным дюнам.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

У Лаймы Вайкуле подозревают новый вид рака
У Лаймы Вайкуле подозревают новый вид рака
Валерия запечатлелась на прогулке с подросшей внучкой
Валерия запечатлелась на прогулке с подросшей внучкой
Выбор Амаль Клуни и маркетплейсов: 9 чемоданов и дорожных сумок, чтобы отправиться в отпуск
Выбор Амаль Клуни и маркетплейсов: 9 чемоданов и дорожных сумок,
18 фотографий предметов, которые только притворяются чем-то съедобным, но пробовать их точно не стоит
18 фотографий предметов, которые только притворяются чем-то
Хоррор на выживание Signalis будет в Game Pass на релизе — 27 октября
Хоррор на выживание Signalis будет в Game Pass на релизе — 27 октября
15 самых смешных примеров ужасного вкуса, но отличного исполнения
15 самых смешных примеров ужасного вкуса, но отличного исполнения
26 уморительных обложек альбомов советских музыкантов
26 уморительных обложек альбомов советских музыкантов
Чулпан Хаматова рассказала о плевках в лицо
Чулпан Хаматова рассказала о плевках в лицо
Максим Галкин прошелся по Николаю Баскову
Максим Галкин прошелся по Николаю Баскову
Коллекции Gears of War не существует, считает инсайдер Джез Корден
Коллекции Gears of War не существует, считает инсайдер Джез Корден
Новости Game Pass за 4-11 июня: что добавили, много анонсов и событий
Новости Game Pass за 4-11 июня: что добавили, много анонсов и событий
Кортнев уверен, что Аллу Пугачеву смешают с грязью
Кортнев уверен, что Аллу Пугачеву смешают с грязью

Топ на сегодня

Лариса Андерсен рассказала о грядущей субботе и роде
Лариса Андерсен рассказала о грядущей субботе и роде
Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Евгений Петросян с молодой женой посетили премьеру в театре Сатиры
Евгений Петросян с молодой женой посетили премьеру в театре Сатиры
Павел Прилучный отдыхает с детьми и новой пассией в Турции
Павел Прилучный отдыхает с детьми и новой пассией в Турции
Чулпан Хаматова рассказала о плевках в лицо
Чулпан Хаматова рассказала о плевках в лицо

Еще по теме

Злата Огневич на фестивале Лаймы Вайкуле споет украинскую песню
Пресса обсуждает рак у Лаймы Вайкуле
Лайма Вайкуле необычайно помолодела
Лайма Вайкуле поделилась собственными секретами молодости и красоты