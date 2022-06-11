У Лаймы Вайкуле подозревают новый вид рака

Певица Лайма Вайкуле несколько лет назад уже сумела победить онкологию. Самые противоречивые слухи ходят сейчас по поводу здоровья 68-летней Лаймы Вайкуле. Молва упорно твердит, что латвийская певица сейчас находится в США, где лечится после случившегося рецидива рака. И якобы всё сейчас у неё слишком плохо. При этом представители артистки доказывают, что это вранье, но не дают более подробной информации. Что же на самом деле могло произойти со звездой?Лайма Вайкуле - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Главврач клиники, в которой проходила лечение ныне покойная Юлия Началова, Василий Шуров высказал свою точку зрения. По его мнению, рецидива быть не могло. Лайма действительно сумела победить онкологию, которую обнаружили у нее еще в 90-х годах. Это настоящее чудо. То же, что происходит с знаменитостью сейчас, скорее всего, не имеет отношения к прошлому заболеванию. «Большая вероятность, что у артистки появился новый вид рака», – предположил доктор в разговоре с «МК». Сама певица вообще не выходит на связь и ничего не комментирует. Так что ее поклонникам только и остается строить предположения и надеяться, что самые страшные прогнозы не сбудутся. А в августе в Юрмалу собирается перебираться из Израиля подружка Лаймы Алла Пугачева. Раньше артистки приятно проводили время вместе, гуляя по окрестным дюнам.