У Xbox и Bethesda будет «действительно хорошее шоу», говорит Том Хендерсон
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У Xbox и Bethesda будет «действительно хорошее шоу», говорит Том Хендерсон

У Xbox и Bethesda будет «действительно хорошее шоу», говорит Том Хендерсон


Авторитетный игровой инсайдер Том Хендерсон, похоже, уже знает некоторую информацию о предстоящем игровом шоу Xbox & Bethesda Showcase. Мероприятие состоится завтра, 12 июня, начнется оно в 20:00 по московскому времени и будет идти 95 минут.

В своем Twitter, общаясь с игроками, Том Хендерсон сообщил, что игровое мероприятие не стоит пропускать. Сегодня он рассказал о том, что знает по поводу игр серии Forza на шоу, но в ближайшее время Хендерсон намерен поделиться и другой информацией о предстоящем игровом событии:

Боюсь ли я, что Xbox Showcase полностью будет слит заранее в форме утечек? Да. Произойдет ли это на самом деле? Нет. Я расскажу информацию, которую слышал, завтра в своем эфире, но на этом все. Но если вы хотите, чтобы шоу стало сюрпризом, по моему мнению, вам нужно уйти в оффлайн до его начала.

Игроки спросили Тома Хендерсона через Twitter, что ему известно о шоу, на что инсайдер ответил, что «это будет действительно хорошее шоу».

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По материалам: newxboxone

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