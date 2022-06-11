В каких сферах и делах наиболее успешны Козероги

Вадим Карасев

Все мы в чем-то хороши. Козерогов сложно назвать мастерами на все руки, но эти люди точно не относятся к неудачникам. Астрологи рассказали, в каких делах Козероги наиболее продуктивны и успешны.

Ранее мы рассказывали про главные уязвимые точки Козерогов, но теперь пришло время поговорить про их сильные стороны и сферы, в которых им практически нет равных.

Ведение бизнеса

Козероги очень внимательны к деталям, поэтому им не составляет никакого труда вести бизнес любого уровня сложности. Представители данного Знака — эмоционально и физически стойкие люди, которые могут работать на износ в течении продолжительного времени. Еще в копилку плюсов этих людей стоит отнести мудрость, ведь они не боятся проблем. Им свойственно относиться к неурядицам так, словно это урок, а не наказание. Все это делает из Козерогов уникальных по своим данным предпринимателей, которые медленно, но верно идут к своей цели.

Козероги — идеальные начальники и исполнители

Дело в том, что они справедливы, в меру строги к себе, трудолюбивы, хладнокровны и всегда нацелены на конечный результат. Из них получаются отличные главы отделов, супервайзеры, коучеры. Вы вряд ли найдете человека, который будет столь же хорош, столь же ответственен и готов идти на все ради работы. Из-за этого часто страдает любовная сфера жизни Козерогов поэтому в списке сфер успеха этих людей вы ее точно не найдете.

Работа с цифрами

Козероги — мастера точных наук. Даже если им не нравится математика, они очень хорошо считают. Это свойственно не всем представителям Знака, но большинству. Такое ощущение, что Вселенная специально делает Козерогов мастерами сложения, умножения и прогнозов. Козероги на интуитивном уровне понимают законы теории вероятностей. Это позволяет им быть великолепными финансистами, оценивать риски при вложении средств в ценные бумаги, планировать покупки, оценивать ликвидность того или иного товара.

Планирование

Козероги лучше других людей умеют планировать дела на будущее, потому что руководствуются логикой и всегда ведут учет того, что им необходимо сделать. Козероги правильно расставляют приоритеты, за что их ценят друзья, близкие. У этих людей всегда хватает на всё времени и сил. Они уделяют планированию большое количество времени, взвешивая все за и против, чтобы потом не приходилось быстро и резко пересматривать свои цели в последний момент.

Формирование доверия и уважения

Козероги медленно, но верно идут по этой тропе. Они совершают добрые поступки и никогда не обманывают тех, с кем работают, живут или взаимодействуют. Они всегда стараются выполнять данные ранее обещания, а также не бросать слов на ветер. Люди почти всегда замечают в Козерогах желание быть объективными. Рожденные под этим Знаком редко принимают чью-то сторону в спорной ситуации лишь на основе национальности, семейного родства или из-за каких-то иных причин. Козероги стараются всегда быть беспристрастными и справедливыми. За это их любят все — дети, родственники, коллеги.