Венера в соединении с Ураном 11 июня 2022 года: чем опасен этот день для каждого из Знаков Зодиака

Вадим Карасев

Соединение — самый опасный из всех возможных аспектов между планетами. Если в нем участвуют Венера и Сатурн, это приносит массу проблем, причем всем людям без исключения. Астрологи рассказали, что за неурядицы могут ожидать представителей каждого из Знаков.

Существует несколько видов астрологических аспектов. В последние месяцы было много соединений, которые априори являются опасными. Грядет период, когда станут появляться противостояния планет, которые являются прямой противоположностью соединениям, но сегодня нам еще нужно немного потерпеть.

Овен

Овны ощутят прилив усталости. Скорее всего, негативное воздействие Венеры и Урана продлится для представителей данного Знака Зодиака до воскресенья. Выходные астрологи советуют провести в спокойном ритме. Можно и даже нужно выходить на улицу, но лучше не переутомлять себя работой в огороде, домашними делами. Нужно больше релаксировать и меньше думать о прошлом.

Телец

Тельцы ощутят недостаток мотивации и энтузиазма. Скорее всего, им не захочется заниматься теми делами, которыми они обычно занимаются по субботам. Ничего страшного в этом нет. Нужно будет придумать, как провести досуг иначе. На работе может сложиться похожая ситуация, так что лучше не переживать без повода, ведь это закончится довольно быстро.

Близнецы

Основной вклад в проблемы Близнецов сегодня привлечет Уран. Эта планета может сделать так, что Близнецам захочется пойти не по проторенному пути, а выбрать для себя иную дорогу. Это категорически запрещено делать, поскольку уже завтра Близнецы об этом серьезно пожалеют.

Рак

Это будет очень непросто и непредсказуемый день для Раков. Уран породит хаос, а Венера усилит состояние тревоги. Астрологи настоятельно не рекомендуют в этот день думать о проблемах и выяснять отношения с близкими. Это чревато большими неурядицами в будущем. Душевные раны, полученные 11 июня, не затянутся очень долгое время.

Лев

У Львов будет много мелких проблем, но все сегодняшние неурядицы довольно быстро сойдет на нет. Это значит, что Львам не стоит фокусироваться на них. Также в этот день астрологи не советуют отправляться в дальние поездки. В противном случае лучше воспользоваться соответствующими оберегами.

Дева

У Дев могут возникнуть новые проблемы на любовном радаре. Вполне возможны ссоры с близким человеком. Лучше не начинать серьезных дискуссий и не критиковать тех, кто им дорог. Астрологи советуют сфокусироваться на своих собственных проблемах. Это день, когда можно пустить в самоанализ.

Весы

Венера и Уран не затронут своим негативом Весов-одиночек. В дни соединения Венеры и Сатурна астрологи рекомендуют Весам как можно реже рассказывать посторонним о своих проблемах. Еще лучше будет, если представители данного Знака и вовсе закроются на время у себя дома и найдут способ развлечь себя самостоятельно.

Скорпион

В этот день Вселенная может потребовать от Скорпионов платы за прошлые ошибки. Это день, когда карма старается очиститься и достичь состояния равновесия. Те, скорпионы, которые совершали много плохих поступков в прошлом, встретятся с трудностями и неприятными событиями. Остальных в этот день неприятности обойдут стороной.

Стрелец

У Стрельцов 11 июня ожидается появление внезапных внутренних противоречий, причем касательно не только каких-то новых, но и относительно привычных задач и дел. Стрельцам может показаться, что жизнь стремительно меняется, но в этот день все останется на своих местах. Эти иллюзии могут сыграть с этими людьми злую шутку.

Козерог

Люди данного Знака 11 июня будут подвержены внезапным перепадам настроения. Это тот самый день, когда нужно сначала думать, а потом говорить или делать что-то. В противном случае можно наломать дров и навлечь на себя большое количество проблем. Еще сегодня не стоит рисковать и влезать в финансовые авантюры.

Водолей

Водолеям сегодня важно проявить самостоятельность во всем. Уран может сделать так, что за робких и неуверенных в себе Водолеев примут решение другие люди. Нельзя позволять никому делать этого, иначе добротой и слабостью воспользуются энергетические вампиры, мошенники, враги и недоброжелатели.

Рыбы

У Рыб сегодня ожидается непростой, но относительно предсказуемый день. Чтобы обойти стороной проблемы, астрологи советуют представителям данного Знака демонстрировать миру и окружению исключительно благие намерения. Как только Рыбы начнут проявлять эгоизм или агрессию, все вокруг тут же ополчатся против них.