Вера Брежнева призналась, что ее больше не волнуют морщины и седина

Певица Вера Брежнева призналась, как события на Украине изменили ее отношение к себе самой. В последнее время артистка перестала следить за собой и, по своему признанию, подурнела. Но это нисколько не тревожит Веру Брежневу, которая теперь ставит душевное состояние превыше всего.Вера Брежнева Если раньше Вера, которой в этом году исполнилось 40 лет, активно использовала фильтры и фотошоп для своих снимков, то теперь она предпочитает живые кадры безо всякой ретуши. При всем при этом Брежнева не комплексует из-за недостатков во внешности.Вера Брежнева «Сейчас чувствую себя настоящей, как никогда. Без панцирей и масок, честной с собой, ранимой, наполненной любовью, вселенской нежностью и светом. Мы уже никогда не будем такими же, как прежде. Уже понимаю, что становлюсь другой, новой. Теперь у этих глаз, морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами. Нет желания нравиться, но есть желание жить!» — призналась исполнительница в личном блоге. Напомним, вот уже несколько месяцев Вера Брежнева с мужем Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой проживает в Италии, где у нее есть элитная недвижимость. По всей видимости, артистка не собирается возвращаться в Россию, где активно вела бизнес.