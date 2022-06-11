Выбор Амаль Клуни и маркетплейсов: 9 чемоданов и дорожных сумок, чтобы отправиться в отпуск

Вадим Карасев

Лето — традиционная пора отпусков, поэтому вместе с редактором моды Spletnik Надей Бесчетниковой готовимся собирать багаж. В новой подборке собрали разные варианты: от рюкзака для легких на подъем до вместительных чемоданов для обстоятельных путешественников.

Те, кто в этом сезоне решил сменить чемодан, могли столкнуться с проблемой. Среди самых популярных на рынке были заграничные бренды, в том числе американский Samsonite, который, как и многие западные марки, пока приостановил официальные продажи — с 14 марта розничные магазины и сайт не работают.

Но, как и в случае с некоторыми другими иностранными брендами, товары по-прежнему можно купить у ретейлеров. Российские производители чемоданов тоже есть (например, калининградская марка Hello Maggie или санкт-петербургская фабрика "Стелс"), но минус состоит в том, что многие компании напрямую осуществляют только оптовые продажи, так что искать товары тоже надо на маркетплейсах. В нашей подборке представлены разные варианты.

1.Delsey

Цена: 12 990 руб.

Delsey — французский бренд, существующий с 1946 года. Марка покорила путешественников эргономичностью и стильным узнаваемым дизайном. Так что жесткий чемодан среднего размера (55 x 40 x 20 см) подойдет путешественникам, кто даже в суматохе аэропорта хочет выглядеть элегантно.





Delsey

2.Roncato

Цена: 15 300 руб.

Чемодан итальянского бренда Roncato понравится тем, кто отдает предпочтение мягкому корпусу и минималистичному дизайну. Немаркий вместительный чемодан (55 х 40 х 23 см) отлично подойдет для частых поездок.





Roncato

3.Gosha Orekhov

Цена: 7 500 руб.

Российский бренд специализируется на производстве рюкзаков: от компактных городских моделей до тех, с которыми можно отправиться и в путешествие. Например, в этот рюкзак (46 х 30 х 16 см) объемом 25 литров вполне можно уместить все необходимое для спонтанной поездки на выходные или захватить с собой в качестве ручной клади.





4.Grott

Цена: 6 990 руб.

После введения санкций многие с надеждой приглядываются к восточным производителям. Grott как раз довольно бюджетный китайский бренд, который может предложить покупателям нетривиальный ассортимент чемоданов с принтами. Размеры чемодана — 53 х 32 х 19 см.





Grott

5.Bric's

Цена: 59 900 руб.

Итальянский бренд существует с 1952 года и относится к премиум-сегменту. Его обожают голливудские знаменитости, в том числе Джессика Альба, Амаль Клуни и Оливия Уайлд. Чемоданы у марки недешевые, но выглядят они действительно роскошно — словно старый мастер создал их специально для вас. В ассортименте представлены разные размеры, от этого варьируется и цена. Габариты данного чемодана: 65 х 38 х 34 см.





6.L'Case

Цена: 5 399 руб. (цена со скидкой)

Российский бренд предлагает яркие пластиковые чемоданы по довольно вменяемым ценам (а если поймать скидку, выйдет совсем выгодно — например, размер данного чемодана 70 х 45 х 27 см). Практичная особенность — колеса у чемоданов съемные, так что перед сдачей в багаж их можно снять, что, конечно, продлит им жизнь.





L'Case

7.Volchek

Цена: 37 100 руб.

Российский бренд специализируется на изготовлении повседневных сумок, но в ассортименте можно найти и дорожные варианты. Сумку изготовят из натуральной кожи на заказ, так что вариант оценят любители индивидуального подхода. Размер сумки — 52 х 21 х 25 см, а внутри есть два больших кармана на молнии.





Volchek

8.Stevens

Цена: 13 668 руб. (цена со скидкой)

Данный чемодан (52 x 77 x 31 см) английского бренда покорит любителей футуристического дизайна и хайтека и, конечно, настоящих джентльменов.

9.Baudet

Цена: 6 364 руб.

Этот российский бренд, который работает более 15 лет, можно найти на популярных маркетплейсах. В ассортименте пластиковые чемоданы ярких и базовых расцветок, детские модели с мультперсонажами и компактные кейсы для ручной клади. Покупатели ценят марку за соотношение цена/качество и легкость чемоданов. На фото самая вместительная модель — 76 х 52 х 30 см.





Надя Бесчетникова