Xbox Series X | S ставят новые рекорды по продажам в Японии
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Xbox Series X | S ставят новые рекорды по продажам в Японии

Xbox Series X | S ставят новые рекорды по продажам в Японии


Поколение Xbox Series X | S намного популярнее в Японии, чем консоли Xbox One. Уже, чуть больше чем за год, Xbox Series X и Xbox Series S обошли по продажам все вариации Xbox One за весь жизненный цикл на территории Японии. А за минувшую неделю Xbox Series X | S сумели продаться в количестве, превышающем 10% от суммарных продаж Xbox One за весь жизненный цикл.

По данным Famitsu за неделю с 30 мая по 5 июня на территории Японии было продано 11 573 единицы Xbox Series X | S. Из них, Xbox Series S — 8 532 единиц, а Xbox Series X — 3 041. Суммарное количество проданных Xbox Series S превысило 121 759 единиц, а Xbox Series X превысило 104 363 единицы.

Отметим, что результаты этой недели стали рекордными для Xbox Series X | S. С момента запуска консоли ни на одной из недель продажи Xbox Series X | S не превышали в Японии 10 000 единиц.

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По материалам: newxboxone

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