20+ игр для Game Pass показали на Xbox & Bethesda Showcase

Вадим Карасев





В рамках шоу Xbox & Bethesda Showcase огромное внимание Microsoft уделила подписке Game Pass. Практически каждая игра, которая была показана в ходе шоу в том или ином виде, была заявлена к релизу в подписке Game Pass.

Что показали на Xbox & Bethesda Showcase: полный список анонсов, трейлеров

Всего на Xbox & Bethesda Showcase в этом году было показано больше 20 игр для Game Pass, которые скоро добавят в подписку:

Hollow Knight: Silksong (без даты релиза)As Dusk Falls (19 июня 2022)Naraka Bladepoint (23 июня 2022)Pentiment (ноябрь 2022)High On Life (октябрь 2022)Дополнительный контент в играх Riot Games (зима 2022)A Plague Tale: Requiem (2022)Forza Motorsport (весна 2023)Ara: History Untold (без даты релиза — PC Game Pass)Ark 2 (2023)Scorn (21 октября 2022)Flintlock: The Siege of Dawn (начало 2023)Minecraft Legends (2023)Lightyear Frontier (весна 2023)Gunfire Reborn (октябрь 2022)The Last Case Of Benedict Fox (весна 2023)Grounded — полная версия (сентябрь 2022)Ereban: Shadow Legacy (2023)Ravenlok (2023)Cocoon (2023)WoLong Fallen Dynasty (2023)3 игры Persona (октябрь 2022)