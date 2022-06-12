7 брендов корейской косметики, которые оценили Кендалл Дженнер, Кейт Хадсон, Эмили Ратаковски

Вадим Карасев

Корейская косметика захватила мировой бьюти-рынок: новинки брендов попробовали на себе и голливудские звезды. Spletnik собрал корейские бренды, на которые обратили внимание знаменитости.

Hanacure

Трехступенчатые маски для лица от корейского бренда Hanacure в этом году стали настоящим трендом в тиктоке. Средство эффективно выравнивает цвет лица, борется с пигментацией и помогает справиться с мелкими морщинами. Кроме блогеров, оценить эффект успели и звезды: поклонницей этого средства является Дрю Бэрримор. Маска отлично справляется со своей задачей. Нанесите ее всего один раз — и вы получите эффект. Это уход на профессиональном уровне в домашних условиях, — поделилась актриса с поклонниками.





Маска All-In-One Facial — от 29 долларов

KNC Beauty

Этот бренд прославился благодаря своим коллагеновым маскам-патчам для губ KNC Beauty All Natural Collagen Infused Lip Mask, которые оказывают быстрый ухаживающий эффект.





Эмма Стоун

Одной из первых средство оценила актриса Эмма Стоун, которая использовала маску перед важным мероприятием. Фотографией актрисы поделилась визажистка Стоун Рэйчел Гудвин. По ее словам, она часто использует эту маску, чтобы подготовить губы своих клиенток к нанесению стойкого макияжа, поскольку средство делает губы мягкими и полными, а помада ложится намного лучше.

Поклонницей маски также является Ким Кардашьян.

Маска для губ KNC Beauty All Natural Collagen Infused Lip Mask — от 25 долларов

Etude House

Корейский бренд Etude House предпочитает Джессика Альба. В интервью актриса рассказала о продукте, который помогает ей сохранять свежий вид и избавляться от следов стресса, — коллагеновых патчах для глаз.

Мне нравится коллагеновая маска для глаз. Я почувствовала, как она сразу все сгладила, — заявила актриса.





Еще одной поклонницей Etude House является певица Леди Гага, которая обратила внимание на гелевую маску для губ Cherry Lips Gel Patch.

Патчи для глаз Etude House Collagen Eye Patch, гелевая маска для губ Cherry Lips Gel Patch — от 5 долларов

Laneige

Ночная маска для губ от бренда Laneige покорила сразу несколько звезд. Так, Кендалл Дженнер призналась, что часто пользуется ей и очень довольна. Модель отметила, что использует ее не только по ночам. Она делает губы блестящими, когда вы ее наносите. Мне нравится использовать ее, чтобы добавить губам немного сияния, — сказала Дженнер. Маску Laneige оценила и Нина Добрев. У меня есть удивительная маска Laneige. Это ночная маска, но, честно говоря, я ношу ее весь день, каждый день. Особенно она помогает в самолетах, потому что во время полета губы очень сильно сохнут. А еще она очень вкусно пахнет, — поделилась актриса в интервью изданию Allure.

Laneige Lip Sleeping Mask — от 5 долларов





Whamisa

Светская львица и модельер Оливия Палермо рассказала об одном из своих любимых проектов — тонере Whamisa Organic Flower Deep Rich Essence Toner, который она назвала "изменяющим правила игры". Его можно наносить руками, похлопывая по коже, или с помощью ватных дисков. Это средство прекрасно восполняет потерю влаги после умывания.

Тонер Whamisa Organic Flower Deep Rich Essence — от 20 долларов





Aloisia Beauty

Бренд Aloisia Beauty собрал сразу несколько звездных поклонниц. Так, Кейт Хадсон отмечает мягкий отшелушивающий пилинг Glow Exfoliating Soft Peel. Я использую отшелушивающее средство Aloisia. Иногда я наношу его по всему телу. Это просто великолепно, пилинг словно стирает омертвевшую кожу с моего лица. Кожа сразу становится очень мягкой, — рассказала актриса.





Средство Aloisia Beauty для ухода за кожей выбирает и супермодель Адриана Лима, которая отмечает двухфазное очищающее средство Nourish + Refresh Cleansing Duo.

Пилинг Glow Exfoliating Soft Peel — от 60 долларовОчищающее средство Nourish + Refresh Cleansing Duo — от 70 долларов

COSRX

Своим бьюти-секретом, который позволяет ей сохранять красивую и здоровую кожу, модель Эмили Ратаковски называет муцин улитки. Найти этот ингредиент можно у многих корейских брендов, однако фаворитом Эмили является эссенция с муцином улитки The Advanced Snail Mucin Power Essence от бренда COSRX.





По словам Эмили, эссенция оказывает отличный увлажняющий эффект, который помогает успокоить кожу после очищения.

Эссенция The Advanced Snail Mucin Power Essence — от 29 долларов

Ксения Смирнова