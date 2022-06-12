Анфиса Чехова пожаловалась на жизнь на боли
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Анфиса Чехова пожаловалась на жизнь на боли

Анфиса Чехова пожаловалась на жизнь на боли
Актриса и ведущая Анфиса Чехова оправдалась за свой поступок. Несколько дней назад артистка угодила в публичный скандал. Звезда телевидения опубликовала в личном блоге видео, на котором поцеловала 10-летнего сына Соломона в губы. Кадры возмутили фанатов. Многие осудили Анфису за слишком интимную демонстрацию чувств к мальчику. Теледива в ответ отметила, что многие родители целуют своих детей в губы, и посоветовала всем хейтерам и несогласным отписаться от нее. Впрочем, Чехова призналась, что весь отдых на Бали поначалу не складывался так, как она планировала. Звезду постоянно преследовали трудности. Причем, эти затруднения носили исключительно духовный характер.
Анфиса Чехова с сыном - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Если вы думаете, что все четыре месяца, что я провела на Бали, я провалялась в бассейне с кокосиком на фламинго, то вы сильно ошибаетесь. Бали преподнесло мне массу сюрпризов. Жизнь моя здесь была насыщенна как приятными, так и трудно переносимыми эмоциями. Мне пришлось преодолеть массу препятствий и столкнуться с кучей нерешенных задач. Я не делилась своими переживаниями и трудностями, но по ощущению и насыщенности событий, я как будто четыре года здесь провела, а не четыре месяца», — высказалась Чехова. Однако жалобы телеведущей пользователи восприняли скептически. Многие напомнили звезде, что она часто ездит отдыхать за границу.  «И когда успеваете работать?», «Сколько просматриваю вашу ленту, то вы в США, то в Сочи, то на Мальдивах, то на Бали», «Живут же люди», «Не представляю, как может быть тяжело работать на Бали?!» — пристыдили Анфису подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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