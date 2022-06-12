Анита Цой врезала по лицу своему избраннику на втором свидании
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Анита Цой врезала по лицу своему избраннику на втором свидании

Анита Цой врезала по лицу своему избраннику на втором свидании
Певица Анита Цой призналась что происходило в ее жизни. Артистка рассказала, как дала пощечину своему будущему супругу за то, что он поцеловал ее до свадьбы. 51-летняя Анита Цой всю жизнь прожила с единственным мужем Сергеем, который сильно старше ее. Замуж она выходила за него совсем юной — ей было 19 лет, а вот избраннику к тому моменту было 33 года. Изначально девушка не испытывала чувств, а послушалась корейских традиций. Любовь пришла позже, а паре удалось сохранить брак на долгие годы. Так, Анита вспоминала, как прошло их второе свидание, когда она позволила себе дерзость в адрес будущего мужа. «Петрович мой…Он меня забрал по-корейски, не глядя. Но дал шанс немного его узнать до свадьбы. Мы семь раз встретились… По-корейски вообще никто ни с кем не встречается, мама с папой договорились и вперед замуж. Нам дали возможность семь раз увидеться. И вот наше второе свидание. Он пригласил меня в ресторан, пригласил цыган… Он не знал, как выразить свои чувства. Цыгане заголосили «Очи черные», такая страсть, такой огонь, любая женщина сказала бы: «По-корейски, не по-корейски я ваша навеки. Они спели песни и в завершении предложили брудершафт.
Анита Цой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Нам наливают бокалы с шампанским, переплетают наши руки и потом он меня как поцелует. А я к этому никак не была готова, потому что мама воспитывала, что мужчина долго должен ухаживать. И он за это получил от меня оплеуху, я просто не была к этому готова. После этого наш вечер закончился, я ему сказала: «Знаете, так за девушками никто не ухаживает», и убежала», — рассказала артистка в программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия!». Стоит отметить, что избранника такая выходка молодой девицы не смутила. «Мы до сих пор вспоминаем эту историю, Сергей говорит: «Может быть, если бы ты так тогда не поступила, ты бы не вызывала столько желания и волнения», — добавила Цой. За 28 лет у пары родился сын. Его назвали в честь отца — Сергей. Впрочем, Анита не скрывает, что с супругом у нее были серьезные разногласия. «Я, в прямом смысле этого слова, козлила, сопротивлялась, надеясь на то, что поздно или рано Петрович сдастся и разведется со мной. Но не тут-то было. Надо знать моего Петровича. Он всегда добивается намеченных целей. Он ждал моей любви терпеливо, даже красиво. С каждой зарплаты он дарил мне: цветы, одеколон «Москва», конфеты «Мишки на севере». О бриллиантах и шубах в то время речи даже не было. Нам было не по карману. Он был доброжелателен и спокоен. И спустя какое-то время, крепость пала, рухнула, и я влюбилась. Так началась история создания нашей семьи», — признавалась жена политика.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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