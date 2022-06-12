Астролог Лариса Андерсен рассказала, что лучше делать в выходные

Лариса Андерсен дала прогноз на 12 июня 2022 года. 🌷12 июня 2022 года🌷 🌏 13 - 14 лунные дни 🌔Растущая луна ♏Луна в Скорпионе Один из самых сложных периодов в месяце. ☝️Растет эмоциональная нестабильность. Люди становятся раздражительными, необходимо настраиваться на позитивное мышление. 🙋‍♀️Полезно побыть в одиночестве. Советую не выяснять отношения – последствия могут быть самыми непредсказуемыми. 👍Хорошее время для начала ремонта. Контролируйте ситуацию за рулем и во время работ с опасными инструментами и техническими средствами. 🐕 Животные могут вести себя агрессивно, маленькие дети будут упрямиться. А вот что касается растений, то работать с ними сейчас можно и нужно. ☝️Можно лечить эндокринную систему, горло, верхние дыхательные пути, можно удалять гланды, аденоиды, лечить гайморит, насморк, ринит. https://vk.com/larisaandersen