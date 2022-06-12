Bright Memory: Infinite теперь не консольный эксклюзив Xbox Series X | S, игра выйдет «скоро»

Вадим Карасев





Игру Bright Memory: Infinite анонсировали незадолго до выхода консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Проект планировали выпустить в Steam и на Xbox. До Steam игра добралась в прошлом году, а версию для Xbox Series X | S отложили на неопределенный срок.

Теперь же разработчики объявили, что появится Bright Memory: Infinite не только на Xbox Series X | S. Игра выйдет, в том числе, на Playstation 5 и Switch. Дата релиза проекта на консольных платформах все еще не называется — разработчики обещают выпустить игру «скоро». Ниже можно посмотреть новый трейлер Bright Memory: Infinite, который показали разработчики.

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Напомним, что на Xbox уже доступна игра Bright Memory, но это демо-версия возможностей Bright Memory: Infinite. Именно Bright Memory: Infinite представляет собой полноценный проект с продолжительной кампанией, яркими и динамичными боями. В Steam игра была хорошо встречена — у нее больше 26 тысяч отзывов, которые сформировали «очень положительную» оценку.