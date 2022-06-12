Бывшие рестораны "Макдоналдс" начали открываться в Москве под новым названием "Вкусно и точка"
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Бывшие рестораны "Макдоналдс" начали открываться в Москве под новым названием "Вкусно и точка"

Бывшие рестораны "Макдоналдс" начали открываться в Москве под новым названием "Вкусно и точка"

В День России состоялось открытие в Москве первых заведений, которые пришли на смену покинувшего российский рынок "Макдоналдса". Новая сеть называется "Вкусно и точка" — об этом генеральный директор компании Олег Пароев сообщил на пресс-конференции в бывшем флагманском ресторане "Макдоналдс" на Пушкинской площади.

По словам Пароева, компания планирует поэтапно вернуть к работе все 850 ресторанов сети, открывая по 50-100 точек каждую неделю. На данный момент открыли свои двери для посетителей 15 столичных ресторанов "Вкусно и точка". Чтобы попробовать блюда из обновленного меню, москвичи занимали очереди с раннего утра.

Из-за прямой ассоциации с "Макдоналдсом" из меню исчезли бургер "Биг Мак" и мороженое "Макфлурри". В остальном кардинальных изменений не произошло — все еще можно заказать чизбургер, чикенбургер, "Цезарь Ролл" и наггетсы. Алкоголь в сети "Вкусно и точка" продаваться не будет, однако в некоторых регионах России могут появиться более острые блюда — раньше "Макдоналдс" не позволял вносить такие изменения в меню из-за жестких стандартов концепции.


Пароев рассказал, что в новой сети было решено сохранить декор и многие детали интерьера ресторанов "Макдоналдс", убрав из оформления только упоминания прежнего бренда и фирменную букву M. За счет этого инвестиции в смену дизайна оказались "довольно невелики". Также компания объявила тендер на поиск напитка, который заменит "Кока-Колу" (компания Coca-Cola приостановила бизнес в России еще в марте, а ее гендиректор Джеймс Квинси не исключал возможность полного ухода из страны).

Новый владелец российского бизнеса"Макдоналдс" Александр Говор подчеркнул во время пресс-конференции, что компании удалось сохранить работников и партнерские отношения с поставщиками.

Нам удалось сохранить буквально всех работников, а это ни много ни мало 51 000 людей. Все они получали заработную плату во время простоя. Мало того, по-моему, в марте зарплата была увеличена, это все выплачивались день в день как и было обещано,

— приводит его слова Forbes.

О перезапуске сети фастфуда высказалась Ксения Собчак.

— Поехали во "Вкусно и точка"? — Возьми мне картошку из "Вкусно и точка". — Закажу завтрак во "Вкусно и точка"! Название ничем не лучше ужасного логотипа. Там ужасные цвета и неприкрытая вторичность, тут нагромождение слов вместо короткого четкого названия, у которого был бы шанс прижиться. Впрочем, все все равно будут говорить "Макдоналдс". С такими пиарщиками по-другому бы и не вышло. "Крошка картошка" и то удачнее звучит. Не спрашивайте меня, откуда я знаю о ее существовании,

— написала она в своем телеграм-канале.


Название нового русского макдака "Вкусно и точка" как бы кричит о том, что на разговоры вокруг плевать, можете даже не напрягаться. И на оценку вкуса, который теперь не зависит от жестких стандартов американской корпорации, а потому может быть изменен в любую сторону. Упаковку уже изменили на почти полностью белую. И не потому, что так стильно, а потому что с краской могут быть проблемы, как у всех сейчас. Обнулилась и запрещенная в России инста* макдака. Обещают скоро бургеры, но, похоже, пока непонятно, че с ней делать. Прежних рекламных бюджетов уже нет и точка,

— прокомментировал новость телеграм-канал "Только никому".

"Вкусно — и точка". "Вырастешь поймешь — и точка". "Надо потерпеть — и точка". "Жри что дают — и точка". "Дешево — и точка". "Не жили хорошо, нечего и начинать — и точка". "Все равно будут маком называть — и точка". Новое название бывшего Макдоналдс в России — ноль креатива, ноль ассоциаций, ноль шансов, что люди будут называть рестораны именно так. И при любых первых жалобах на качество бургеров, картошку фри или соусы это "Вкусно — и точка" улетит на мемы. Какая-то наивная вера и самовнушение, что если добавить в название слово "вкусно", то будет реально вкусно. Нейминг на 3/10, были десятки вариантов, как это сделать интереснее,

— написали в телеграм-канале "кабачковая икра по акции".

В мае руководство сети "Макдоналдс" объявило о решении продать бизнес в России. Новость о скором открытии ресторанов быстрого питания под другой вывеской вызвала большой общественный резонанс. Однако "Макдоналдс" сохранил за собой право вернуться в Россию в течение 10-15 лет.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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