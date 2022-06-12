Что показали на Xbox & Bethesda Showcase: полный список анонсов, трейлеров
В ходе шоу Xbox & Bethesda Showcase компания Microsoft показала массу интересного — от внутренних студий и партнеров. В рамках мероприятия Microsoft активно продвигала подписку Game Pass, практически все проекты, которые были показаны, станут доступны в игровом сервисе.
Вот полный список того, что показали на Xbox & Bethesda Showcase в 2022 году.
Redfall
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Игра Redfall от Arkane не получила дату релиза, но показали обширный геймплейный трейлер. Выйдет проект в 2023 году, в нем обещают интересный геймплей, как кооперативный, так и для одного игрока.
Hollow Knight: Silksong
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Долгожданный геймплей Hollow Knight: Silksong представили на игровом шоу Xbox & Bethesda в этом году. Дата релиза игры не сообщается, но сразу после выхода она будет в Game Pass.
High on Life
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Анонсировали игру «от создателя Рика и Морти», которая делается студией Squanch Games. В High On Life предстоит спасать человечество, сотрудничая с «живыми» пушками. Релиз в октябре 2022 года, сразу в Game Pass.
Game Pass и Riot Games
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Microsoft объявила о сотрудничестве с Riot Games, одним из самых известных издателей условно-бесплатных игр. Подписчики Game Pass будут получать доступ к дополнительному контенту в играх Riot Games.
A Plague Tale: Requiem
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Игра A Plague Tale: Requiem получила новый трейлер с геймплеем. Релиз до конца 2022 года, дату пока не объявили. Как и сообщалось ранее, проект сразу после выхода будет в Game Pass.
Forza Motorsport
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В ходе шоу представили новый трейлер и полноценный геймплей Forza Motorsport. Плюс, разработчики рассказали о некоторых подробностях проекта.
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Overwatch 2
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Игра Overwatch 2 выйдет в релиз условно-бесплатной, а играть в нее можно будет уже 4 октября — в этот день она появится в раннем доступе.
Ara: History Untold
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Ara: History Untold от студии Oxide Games выйдет на PC и сразу в Game Pass. Проект представляет собой историческую стратегию.
The Elder Scrolls Online: High Isle
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Крупное дополнение The Elder Scrolls Online: High Isle доберется до консолей 21 июня, на PC оно стало доступно несколько дней назад.
Fallout 76 The Pitt
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Игра Fallout 76 получит в сентябре крупное дополнение The Pitt — представили его новый трейлер.
Forza Horizon 5 Hot Wheels
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Дополнение Hot Wheels для Forza Horizon 5 выйдет 19 июля по цене в $19,99.
ARK 2
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Ожидаемая игра ARK 2 не получила дату релиза в рамках шоу. Ее планируют выпустить в 2023 году, сразу в Game Pass, а пока показали новый трейлер с Вин Дизелем.
Scorn
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Ожидаемая игра Scorn получила дату релиза — 21 октября 2022 года и новый трейлер, сразу в Game Pass на Xbox Series X | S и PC.
Flintlock: The Siege of Dawn
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RPG в открытом мире, игра Flintlock: The Siege of Dawn, получила на шоу новый геймплейный трейлер. Релиз в 2023 году, сразу в Game Pass.
Minecraft Legends
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Студия Mojang представила новый проект по Minecraft — игру Minecraft Legend. Она выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Это смесь экшена и стратегии. Релиз в 2023 году.
Lightyear Frontier
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Игра Lightyear Frontier представляет собой симулятор фермы с крафтингом и кооперативом. Релиз в 2023 году весной, сразу в Game Pass на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.
Gunfire Reborn
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Gunfire Reborn — рогалик, который выйдет в октябре 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, плюс в Game Pass.
The Last Case of Benedict Fox
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Метроидвания The Last Case of Benedict Fox анонсирована для Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза в Game Pass.
As Dusk Falls
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Ожидаемое интерактивное кино As Dusk Falls получило точную дату релиза — 19 июля 2022 года.
Naraka: Bladepoint
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«Королевская битва» компании NetEase на 60 игроков доберется до консолей Xbox Series X | S 23 июня, в Game Pass.
Grounded
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Игра Grounded от Obsidian, которая долго была в раннем доступе, выйдет полноценно в сентябре этого года.
Pentiment
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Студия Obsidian представила игру Pentiment, создание которой возглавляет Джош Сойер, геймдиректор Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity. Релиз в ноябре 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, сразу в Game Pass.
Ereban: Shadow Legacy
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Ereban: Shadow Legacy — это стелс-платформер для Xbox One, Xbox Series X | S, PC и Game Pass. Пока без даты релиза.
Diablo IV
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Представили трейлер Diablo IV, который посвятили некроманту. Дату релиза Diablo IV не получила, только примерно окно — 2023 год.
Плюс показали немного нового геймплея игры с комментариями разработчиков:
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Sea of Thieves
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Представили трейлер к скорому старту 7 сезона — он начнется 21 июня. Кроме того, разработчики сообщили, что в Sea of Thieves уже больше 30 миллионов игроков.
Ravenlok
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Представили игру Ravenlok — приключенческий экшен от студии, которая создала игру Echo Generation. В новом проекте рассказывается о девочке, попавшей в сказочное королевство. Игра для Xbox One, Xbox Series X | S и PC, плюс для Game Pass.
Cocoon
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Представили проект Cocoon — новую игру от геймплей-дизайнера Limbo и Inside Йеппе Карлсена. Даты релиза у нее нет, но она будет в Game Pass.
Wo Long: Fallen Dynasty
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Студия Team Ninja создает игру Wo Long: Fallen Dynasty для Xbox Series X | S и PC, которая сразу после релиза окажется в Game Pass. Планируют выпустить игру в начале 2023 года.
Persona
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Серия Persona перебирается на приставки Xbox и PC. Объявлено, что Persona 5 Royal выйдет 21 октября 2022 года, потом появятся Persona 4 Golden и Persona 3 Portable. Все игры будут в Game Pass сразу после релиза.
Новый проект Хидео Кодзимы
На шоу выступил Хидео Кодзима, который объявил, что его студия Kojima Production сотрудничает с Xbox для создания игры при использовании облачный технологий. Что это за игра — неизвестно, пока без деталей.
Starfield
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Игра Starfield получила 15-минутный геймплей. Дату релиза не сообщили, выйдет в 2023 году.