День Святой Троицы 12 июня 2022 года: 5 интересных фактов о данном празднике
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День Святой Троицы 12 июня 2022 года: 5 интересных фактов о данном празднике

День Святой Троицы 12 июня 2022 года: 5 интересных фактов о данном празднике

День Святой Троицы, именуемый также Пятидесятницей — самый важный июньский церковный праздник. Настало время узнать больше важной информации об этом дне. Мы приготовили для вас несколько интересных фактов.


Еще этот двунадесятый праздник именуют Днём Сошествия Святого Духа. Празднуется он всегда на пятидесятый день после Пасхи, всегда выпадает на воскресенье. В этот день Церковь вспоминает евангельские события Сошествия Святого Духа на апостолов, после которого они отправились по миру распространять слово божье.

Это день рождения церкви

День сошествия Святого Духа считается днём рождения церкви как таковой. Именно в этот день апостолы начинают учить людей вере во Христа, знакомить всех с его житием. Это день начала великого духовного просвещения всех людей на планете Земля.

В этот день нельзя заниматься домашними делами

Троица — светлый и крайне важный праздник. В этот день церковь настоятельно не рекомендует заниматься какими-либо делами по дому, работами в огороде. В этот день стоит побольше молиться и посещать храм.


В этот день действуют некоторые важные приметы

Если пойдет мелкий дождь или пройдет обильный дождь, после которого появится Солнце, это значит, что лето будет очень урожайным. Если день будет пасмурным и хмурым, то можно ждать быстрого прихода холодов и короткого лета.

На Троицу православные храмы украшают ветками березы

Также пол застилают травой. Эта традиция объясняется тем, что во время Сошествия Святого Духа апостолы вспоминали дарование Закона на горе Синай. В этот день в древности все украшалось зеленью, а в жертву Богу приносили первые фрукты и овощи.

Вечерней службой этого дня завершается послепасхальный период

После литургии в храмах совершается великая вечерня, на которой прославляется Святой Дух. В самом конце священник читает три коленопреклоненные молитвы: о Церкви, о спасении молящихся и об упокоении душ. Во время чтения этих молитв священник и все верующие встают на колени. Так заканчивается продолжительный период, во время которого в храмах нельзя совершать земные поклоны и вставать на колени.

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По материалам: dailyhoro.ru

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