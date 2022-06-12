Diablo IV получит дату релиза на Xbox & Bethesda Showcase, уверен Джез Корден

Вадим Карасев





Diablo IV — игра Activision Blizzard, которая, потенциально, может стать одной из первый новинок издательства, которую добавят в Game Pass сразу после релиза. Сейчас Microsoft старается закрыть сделку по покупке Activision Blizzard, и ее планируют завершить до лета 2023 года. И, очевидно, что уже есть в планах добавить в Game Pass, в том числе, ожидаемую Diablo IV.

Известный игровой инсайдер Джез Корден в рамках подкаста Xbox Two заявил, что не сомневается в анонсе даты релиза Diablo IV в рамках Xbox & Bethesda Showcase. По его словам, уверенность в этом составляет 99,874%, то есть он оставляет лишь малые проценты, что об игре не расскажут в рамках завтрашнего игрового события.

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Напомним, что Blizzard в этом году не стала проводить мероприятие Blizzcon, где обычно сообщались важные новости о будущих проектах компании.