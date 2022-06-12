Дочка Александра Малинина рассказала о своих успехах

21-летняя дочь - красавица певца Александра Малинина поделилась свежим фото и похвасталась своими достижениями. Александр Малинин и его жена Эмма вырастили двух детей-близняшек – Фрола и Устинью. Сегодня 21-летняя дочка певца поделилась свежим снимком и рассказала о своем достижении. «Ну что, друзья! Можете меня поздравить с успешным окончанием второго курса!» — написала в своем блоге в социальных сетях Устинья.Устинья Малинина Подписчики отметили, какой красавицей выросла девушка и что она становится все более похожа на своего знаменитого отца: «Копия папы!» «Какая стройная, стильная и элегантная!», «Красавица!». Александр Малинин гордится, что с детства приучил двойняшек и учиться, и трудиться. Младшие наследники певца учатся за границей. Устинья окончила второй курс Королевской Академии музыки в Лондоне, а Фрол решил связать свою жизнь с кинематографом и учится в Мюнхене. Семья Малинина не бедствует, но их дети с раннего возраста привыкли трудиться, не надеясь лишь на помощь родителей.Устинья Малинина Кстати, в перерывах между учебой 21-летние Фрол и Устинья работают, чтобы иметь свои собственные деньги на карманные расходы. А так как профессии у них пока нет, вынуждены заниматься низкоквалифицированным трудом. Александр Малинин горд такой самостоятельностью младших наследников. «Мои дети на каникулах работают официантами. На Западе вся молодежь, чтобы иметь карманные деньги, каким-то образом подрабатывает. Там им не мешает мое имя, поэтому дети делают свое дело без посторонней помощи и помощи родителей», — рассказал артист.