Dying Light: The Following бесплатно можно забрать сейчас на Xbox
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Dying Light: The Following бесплатно можно забрать сейчас на Xbox

Dying Light: The Following бесплатно можно забрать сейчас на Xbox


На этой неделе разработчики из Techland выпустили окончательное издание Dying Light, которое включает в себя 26 дополнений. Кроме того, они предложили игрокам, в честь окончания поддержки первой Dying Light, небольшое бесплатное дополнение — Harran Tactical Unit. Но есть и еще один приятный сюрприз.

В Microsoft Store прямо сейчас для Dying Light доступно бесплатно крупное DLC Dying Light: The Following. Это дополнение включает в себя новую сюжетную кампанию, новых персонажей, новое оружие и многое другое.

Dying Light: The Following

Нерассказанная глава из жизни Кайла Крейна и просторы за стенами Харрана. Покиньте город и откройте для себя сельские пейзажи с массой загадочных персонажей, смертоносного оружия и неожиданных заданий.
Перейти в Microsoft Store

Как долго DLC Dying Light: The Following будет оставаться бесплатным — неизвестно.


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По материалам: newxboxone

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