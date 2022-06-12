Dying Light: The Following бесплатно можно забрать сейчас на Xbox
На этой неделе разработчики из Techland выпустили окончательное издание Dying Light, которое включает в себя 26 дополнений. Кроме того, они предложили игрокам, в честь окончания поддержки первой Dying Light, небольшое бесплатное дополнение — Harran Tactical Unit. Но есть и еще один приятный сюрприз.
В Microsoft Store прямо сейчас для Dying Light доступно бесплатно крупное DLC Dying Light: The Following. Это дополнение включает в себя новую сюжетную кампанию, новых персонажей, новое оружие и многое другое.
Dying Light: The Following
Нерассказанная глава из жизни Кайла Крейна и просторы за стенами Харрана. Покиньте город и откройте для себя сельские пейзажи с массой загадочных персонажей, смертоносного оружия и неожиданных заданий.
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Как долго DLC Dying Light: The Following будет оставаться бесплатным — неизвестно.
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