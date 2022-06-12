Джабаров: Чем раньше уйдет Tetra Pak, тем быстрее Россия перейдет на свою упаковку

19:57 Автор: Наталия Васильева

Чем раньше компания Tetra Pak уйдет из России, тем быстрее в России будут освоены собственные технологии упаковки. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт своей продукции в Россию, сообщил ТАСС со ссылкой на газету Dagens Nyheter.

«Ну, что же, главное, было бы что упаковывать. А с этим у России все в порядке. Чем раньше уйдет от нас компания Tetra Pak, тем быстрее мы освоим собственные технологии упаковки», — написал Джабаров в своем Telegram-канале.

По данным ТАСС, в конце мая несколько шведских компаний, в том числе Tetra Pak, попросили власти страны найти способ экспортировать продукцию, необходимую для функционирования локализованных в РФ производств. У Tetra Pak, в частности, находится завод в городе Лобня Московской области. Концерн просил шведское руководство позволить экспортировать свою продукцию в Россию из гуманитарных соображений, так как он производит «семь из 10 упаковок для молока и соков, используемых в стране».





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Помимо этого, в Tetra Pak считают, что из-за прекращения экспорта активы компании будут национализированы, что даст России «доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет». Однако власти Швеции не приняли во внимание аргументы компании, заявив, что экспорт продукции Tetra Pak в Россию нельзя рассматривать с гуманитарной точки зрения.

С начала спецоперации на Украине из России ушли более 1000 фирм и компаний. Одним из последних об уходе объявил McDonald`s. 19 мая стало известно, что российскую часть бизнеса приобретет предприниматель Александр Говор, являющийся действующим лицензиатом сети с 2015 года. 12 июня первый в России ресторан бывшего McDonald`s открылся в Москве под новым названием — «Вкусно - и точка».

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