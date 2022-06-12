Джез Корден предположил 8 эксклюзивов Xbox, которые выйдут в ближайший год
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Джез Корден предположил 8 эксклюзивов Xbox, которые выйдут в ближайший год

Джез Корден предположил 8 эксклюзивов Xbox, которые выйдут в ближайший год


У Microsoft на данный момент нет ни одного эксклюзива с точной датой релиза. Известно, что в 2023 году планируют выпустить Redfall и Starfield, больше нет никаких данных о планируемом времени запуска проектов Xbox или Bethesda. При этом, руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер говорит, что до 30 июня 2023 года будет выпущено не менее 5 эксклюзивов Xbox.

В рамках нового выпуска подкаста Xbox Two известный игровой инсайдер Джез Корден предположил, какие именно проекты могут выйти в ближайший год — вплоть до 30 июня 2023 года. Он считает, что таких игр 8 штук:



Avowed



Starfield



Forza Motorsport (Джез Корден называет датой релиза 22 ноября, тогда как не все инсайдеры разделяют эту точку зрения).



Age of Empires для консолей (2022 год)



Deathloop



Project Belfry



Project Pentiment (2022 года)



Redfall (весна 2023 года)


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Diablo IV получит дату релиза на Xbox & Bethesda Showcase, уверен Джез Корден
Diablo IV получит дату релиза на Xbox & Bethesda Showcase, уверен
Джез Корден предположил 8 эксклюзивов Xbox, которые выйдут в ближайший год
Джез Корден предположил 8 эксклюзивов Xbox, которые выйдут в
LumbearJack про спасающего лес медведя выходит на Xbox
LumbearJack про спасающего лес медведя выходит на Xbox
Дочка Александра Малинина рассказала о своих успехах
Дочка Александра Малинина рассказала о своих успехах
Елизавета Туктамышева заявила, что готова побить рекорды
Елизавета Туктамышева заявила, что готова побить рекорды
Разработчики уверены, что Xbox намерен возродить франшизу Banjo-Kazooie
Разработчики уверены, что Xbox намерен возродить франшизу
20+ минут геймплея Street Fighter 6 появились в сети
20+ минут геймплея Street Fighter 6 появились в сети
У Лаймы Вайкуле подозревают новый вид рака
У Лаймы Вайкуле подозревают новый вид рака
Валерия запечатлелась на прогулке с подросшей внучкой
Валерия запечатлелась на прогулке с подросшей внучкой
Выбор Амаль Клуни и маркетплейсов: 9 чемоданов и дорожных сумок, чтобы отправиться в отпуск
Выбор Амаль Клуни и маркетплейсов: 9 чемоданов и дорожных сумок,
18 фотографий предметов, которые только притворяются чем-то съедобным, но пробовать их точно не стоит
18 фотографий предметов, которые только притворяются чем-то
Хоррор на выживание Signalis будет в Game Pass на релизе — 27 октября
Хоррор на выживание Signalis будет в Game Pass на релизе — 27 октября

Топ на сегодня

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Евгений Петросян с молодой женой посетили премьеру в театре Сатиры
Евгений Петросян с молодой женой посетили премьеру в театре Сатиры
Павел Прилучный отдыхает с детьми и новой пассией в Турции
Павел Прилучный отдыхает с детьми и новой пассией в Турции
Чулпан Хаматова рассказала о плевках в лицо
Чулпан Хаматова рассказала о плевках в лицо
ЧП: Супруга Аркадия Укупника едва не убила человека
ЧП: Супруга Аркадия Укупника едва не убила человека

Еще по теме

Эти 10+ игр эксклюзивов Xbox покажут 12 июня на Showcase, предполагает инсайдер
Инсайдеры обозначили сроки релиза эксклюзивов Xbox
Инсайдеры уверены, что Project Cobalt анонсируют на Xbox & Bethesda Showcase
Роберто Серрано опубликовал свои ожидания от Xbox & Bethesda Showcase