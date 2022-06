Джез Корден предположил 8 эксклюзивов Xbox, которые выйдут в ближайший год

Вадим Карасев





У Microsoft на данный момент нет ни одного эксклюзива с точной датой релиза. Известно, что в 2023 году планируют выпустить Redfall и Starfield, больше нет никаких данных о планируемом времени запуска проектов Xbox или Bethesda. При этом, руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер говорит, что до 30 июня 2023 года будет выпущено не менее 5 эксклюзивов Xbox.

В рамках нового выпуска подкаста Xbox Two известный игровой инсайдер Джез Корден предположил, какие именно проекты могут выйти в ближайший год — вплоть до 30 июня 2023 года. Он считает, что таких игр 8 штук:

AvowedStarfieldForza Motorsport (Джез Корден называет датой релиза 22 ноября, тогда как не все инсайдеры разделяют эту точку зрения).Age of Empires для консолей (2022 год)DeathloopProject BelfryProject Pentiment (2022 года)Redfall (весна 2023 года)