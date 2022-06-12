Джульетт Льюис и Кристина Риччи с мужем на мероприятии, посвященном сериалу "Шершни"
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Джульетт Льюис и Кристина Риччи с мужем на мероприятии, посвященном сериалу "Шершни"

Джульетт Льюис и Кристина Риччи с мужем на мероприятии, посвященном сериалу "Шершни"

В Калифорнии 11 июня состоялась промо-встреча, посвященная сериалу "Шершни" (Yellowjackets). Ее посетили Кристина Риччи, Джульетт Льюис, Мелани Лински, Элла Пернелл, Софи Тэтчер и другие звезды проекта Showtime. Риччи пришла на мероприятие в сопровождении своего супруга, британского парикмахера Марка Хэмптона. Напомним, что пара связала себя узами брака в октябре прошлого года — вскоре после того, как актриса объявила о беременности.


Кристина Риччи
Кристина Риччи и Марк Хэмптон
Джульетт Льюис
Софи Тэтчер и Джульетт Льюис
Саманта Ханратти
Джасмин Савой Браун


Софи Нелисс
Элла Пернелл


Мелани Лински
Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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