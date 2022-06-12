Елена Ксенофонтова была вынуждена рассказать жуткую правду о своем разводе
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Елена Ксенофонтова была вынуждена рассказать жуткую правду о своем разводе

Елена Ксенофонтова была вынуждена рассказать жуткую правду о своем разводе
Актриса Елена Ксенофонтова рассказала правду. Артистка подала на развод с супругом, юристом Александром Рыжих, после девяти лет брака. Развод сопровождался скандалом. Мужчина обвинял бывшую возлюбленную в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, и вознамерился забрать у нее детей.  После этого артистке пришлось публично рассказать о конфликте с экс-супругом. Елена сообщила о трудностях в браке в процессе обсуждения судебных разбирательств между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Ксенофонтова отметила, что она, как и Джонни, была доведена до отчаяния. Именно поэтому судебный процесс ее и мужа стал публичным. «Мой процесс шел тайно. Но когда история обрела такой поворот, что у меня отберут ребенка, я была вынуждена заговорить. Жутко тяжело... Когда ты отправляешься в это плавание, ты абсолютно искренен. Джонни прекрасен в своей искренности, и его не могли подловить», — поделилась кинозвезда.
Елена Ксенофонтова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Елена призналась, что поначалу вела себя на суде неадекватно. По ее словам, у нее зашкаливали эмоции. Лишь спустя несколько судебных заседаний она научилась держать себя в руках и оставаться хладнокровной: «Я перебираю воспоминания того времени: к шестому процессу я стала успокаиваться, а поначалу вела себя неадекватно, заваливалась, у меня были вспышки неконтролируемых эмоций». Напомним, Елена подала на развод в 2016 году. Тогда она хотела вывести своего мужа на чистую воду. Звезда утверждала, что жила с ним, словно в аду. Мужчина оказался домашним тираном: мог поднять на нее руку, постоянно угрожал расправой и, в конце концов, решил забрать детей. Супругам удалось договориться обо всем лишь в суде: однако тяжбы были нелегкими и длились несколько лет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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