Елена Перминова запечатлелась топлес на берегу Средиземного моря

Мама четверых детей и гражданская жена бизнесмена Лебедева, Елена Перминова отдыхает на Ибице, откуда и поделилась пикантными фото, на которых позирует топлес. В прошлом году Елена Перминова стала матерью в четвертый раз: она родила сына Александра от своего супруга, предпринимателя Александра Лебедева. У пары есть еще трое детей: сыновья Егор и Никита и дочь Арина. Елена Перминова и Александр Лебедев вместе почти 17 лет: в 2020 году бизнесмен сделал своей возлюбленной предложение, однако официальная свадьба пока не состоялась.Елена Перминова «Душевно и физически в отпуске», — подписала фото Перминова.Елена Перминова Поклонники модели сделали ей много комплиментов в комментариях под постом. Подписчики отметили стройную фигуру модели, которую она сохранила после рождения четверых детей, и предположили, что дело в генетике.Елена Перминова Сама Елена Перминова часто делится с поклонниками в соцсетях своими секретами красоты и отмечает, что поддерживать себя в форме ей помогают правильное питание и регулярные занятия спортом.