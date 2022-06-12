Елизавета Туктамышева заявила, что готова побить рекорды

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о планах на будущее. Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объяснила в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания России, почему решила продолжить свою карьеру. «Я хочу выучить еще четверные. Хочу их прыгать, перебороть свой страх. Хочу попробовать вкрутиться в лутц, сделать сальхов, стабильно прыгать тулуп. Если на сборе в Армении я в плохом, немного расслабленном состоянии смогла прыгнуть тулуп, то возможны и другие четверные», сказала Елизавета Туктамышева.Елизавета Туктамышева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» При этом она заметила, что как профессиональный спортсмен хочет выжать из своего тела максимум. Она уверена, что ее физиология позволит ей выучить четверные прыжки и удачно их исполнять в будущем. Туктамышева хочет доказать прежде всего сама себе, что четверные прыжки в ее возрасте вполне реально исполнять. Для нее это будет небольшой победой. Напомним, что Елизавета Туктамышева не смогла отобраться на Олимпиаду в Пекин. В сезоне-2021/22 она завоевала серебро на этапах «Гран-при» в Канаде и России.