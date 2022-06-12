Евгений Плющенко смог получить десятки миллионов
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Евгений Плющенко смог получить десятки миллионов

Евгений Плющенко смог получить десятки миллионов
Фигурист Евгений Плющенко выиграл десятки миллионов. Спортсмен сумел доказать, что пострадал за свой патриотизм и преданность стране, а потому ему необходимы деньги на развитие и популяризацию ледового спорта. Шоу заслуженного фигуриста «Союз чемпионов» стало победителем  в конкурсе и получило грант на 50 миллионов рублей от Президентского фонда культурных инициатив. На эти деньги Плющенко с командой обещает выступить в семи городах России: Кемерово, Рязань, Краснодар, Сочи, Губкин, Москва и Нижний Новгород, сообщает официальный сайт фонда.
Евгений Плющенко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Поясняется, что грант предназначен для того, чтобы «воодушевить детей, особенно из неблагополучных и малообеспеченных семей, детских домов заниматься спортом». А победителем в спецконкурсе шоу Плющенко стало потому, что «все танцевальные композиции исполняются спортсменами под патриотические песни и музыку русских композиторов, что становится дополнительным стимулом развития патриотизма среди зрителей проекта». В рамках «Союза чемпионов» на лед выходят такие звезды фигурного катания как Аделина Сотникова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и многие другие. Стоит отметить, что деньги нужны еще и для того, чтобы поддержать самих спортсменов, которые в период санкций лишены возможности выступать на зарубежных площадках. В Санкт-Петербурге ледовое шоу Плющенко запомнилось страшным падением прямо во время выступления фигуриста Евгения Семененко, госпитализированного с сотрясением мозга.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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